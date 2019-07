Bibbiano | tornano a casa 4 bambini coinvolti nello scandalo degli affidi illeciti

Affidi illeciti Bibbiano - 4 bimbi tornano a casa : È passato quasi un mese da quando, il 27 giugno, i carabinieri di Reggio Emilia hanno messo agli arresti domiciliari 6 persone e altre 10 hanno ricevuto notifiche di misure cautelari nell’inchiesta Angeli e Demoni sugli Affidi dei minori nel comune di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. Secondo l’ipotesi degli inquirenti c’era un sistema illecito di gestione dei minori in affido nel comune fatto attraverso la manipolazione delle ...

Bibbiano - “4 bimbi tornano dai genitori” : la decisione dei giudici prima degli arresti. E Foti è indagato per maltrattamenti in famiglia : Quattro dei sei bambini citati nell’inchiesta Angeli e Demoni perché tolti alle proprie famiglie sono già tornati dai loro genitori naturali. La notizia, riportata dalla Gazzetta di Reggio in edicola martedì mattina, è antecedente agli arresti del 27 giugno. La decisione del giudice dei tribunale dei Minori di Bologna era stata presa dunque prima che il “caso Bibbiano” divenisse di dominio pubblico. I magistrati guidati dal ...

