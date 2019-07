Bibbiano | quattro bambini coinvolti nell’inchiesta tornano dai genitori

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Costanza Tosi Secondo il Tribunale di Parma, il provvedimento era stato preso sulla base di "una ricostruzione gravemente falsata" da parte degli assistenti sociali "Sono felice! Finalmente potrò riabbracciare i miei figli", ci dice Michele, al telefono, esultando di gioia. Figli strappati dai servizi sociali della Val d’Enza per affidarli alla madre e alla sua nuova compagna. Michele lo aveva raccontato a IlGiornale.it solo qualche settimana fa, quando, distrutto dal dolore, ci spiegò come Federica Anghinolfi e Beatrice Benati (indagate per l’inchiesta “Angeli e Demoni” e oggi agli arresti domiciliari), gli comunicarono che non avrebbe più potuto vedere i suoi, se non “in forma protetta una volta ogni 21 giorni.” Da quel momento, Michele ha sempre denunciato quella che per lui era un’enorme ingiustizia. Raccontando di falsità riportate sulle relazioni proprio dai ...

