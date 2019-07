Beyond | Two Souls è disponibile da oggi anche su Epic Games Store

Fonte : eurogamer

(Di martedì 23 luglio 2019): Two, l'avventura interattiva pubblicata a suo tempo in esclusiva PS4\PS3 èdasu, la stessa sorte è toccata ad Heavy Rain qualche tempo fa.Ecco le parole del Director David Cage durante una conferenza:": Twoè una storia molto personale per me, ho voluto creare una storia all'interno della vita di un personaggio, dando la possibilità di scoprire Jodie Holmes dalla sua vita a bambina fino a quella di adulta. Attraverso i momenti più importanti della sua vita ho voluto mostrare come l'esperienza ci rende quello che siamo. E' una storia sull'accettazione di se stessi, sull'identità, sulla morte e su cosa c'è dall'altra parte. Ellen Page e Willem Dafoe hanno dimostrato eccellenti doti di recitazione, rendendo il viaggio di Jodie Holmes che rimarrà con voi per molto tempo."Leggi altro...

