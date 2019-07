Bella Thorne | la fidanzata di Benjamin Mascolo rivela | ' Sono pansessuale'

Bella Thorne rivela : “Sono pansessuale” : Bella Thorne confessa il proprio orientamento sessuale e spiega in che modo l’ha scoperto… Bella Thorne dichiara di essere pansessuale e quindi di essere attratta da qualsiasi genere di persona. L’attrice, confessando dettagli intimi della propria vita privata è subito stata al centro dell’attenzione dei tabloid, sfruttando l’occasione per alimentare le voci di gossip su ... Leggi tuttoBella Thorne rivela: ...

Bella Thorne - la fidanzata di Benji è pansessuale : “Mi piace quello che mi piace senza distinzioni” : La fidanzata di Benhamin Mascolo rivela la sua pansessualità a "Good Morning America": "Ero già pansessuale, solo che non lo sapevo. Mi piace ciò che mi piace e non mi importa del genere, che sia maschio o femmina o chissà che altra cosa". Quasi una filosofia più che un orientamento: "È amare una persona per la sua anima".Continua a leggere

La prima intervista di Benji e Bella Thorne su Vanity Fair : il primo incontro e l’amore tra due continenti : "Se dovessi presentare Bella a qualcuno per prima cosa direi che è davvero bellissima, straordinaria, ogni volta che la guardo vedo una bellezza diversa, è intelligente, è matura per avere solo 21 anni", dichiara Benji Mascolo. "Il mio ragazzo è italiano ed è semplicemente straordinario", risponde Bella Thorne. Si sono incontrati per la prima volta ad aprile, al Coachella, in California ma hanno iniziato a messaggiare su Instagram molto ...

Benjamin Mascolo e Bella Thorne - è amore social : "In tanti non vedono l'ora che ci lasciamo" : Insieme raccolgono centinaia di migliaia di seguaci su Instagram. Chitarrista lui, cantante e attrice lei, Benjamin Mascolo e Bella Thorne sono ufficialmente una coppia, la nuova coppia social dell'estate 2019. A distanza di un mese dalla notizia del fidanzamento, i due bellissimi sono stati intervistati insieme da Vanity Fair per il numero in uscita in edicola domani, mercoledì 17 luglio.L'annuncio dell'inizio della relazione è arrivato dal ...

Benji in discoteca con Bella Thorne : Il modenese Benji, si è fidanzato con la star americana Bella Thorne con cui sta passando romantiche vacanze italiane. Galeotta fu Coachella per Benji, il cantante del duo Benji e Fede, e per la stellina della Disney Bella Thorne. Infatti proprio al festival più famoso del mondo i due si sono incontrati (e forse innamorati) e da quel momento pare inseparabili. Il 15 aprile, quindi prima del Festival, Bella aveva postato sul suo ...

Bella Thorne e Benjamin Mascolo vacanze italiane a Capri : L’ex stellina Disney e il cantante del duo Benjy e Fede stanno trascorrendo una romantica vacanza a Capri, come testimoniano le foto pubblicate dall’attrice sul suo profilo Instagram. “Sono molto felice con te”. Così Bella Thorne, 21 anni, ha ufficializzato su Instagram l’inizio della sua prima vacanza d’amore in compagnia del fidanzato 25enne Benjamin Mascolo, fresco di pubblicazione del singolo Dove e Quando in coppia con ...

Bella Thorne : ecco la pagella dei suoi look : Bella Thorne, attrice e cantante classe 1997, ha un bel viso e un fisico formoso ma ben proporzionato. Decisamente ama vestirsi a colori, ma è sempre in grado di valorizzarsi con quello che sceglie di indossare? Vediamolo insieme. Bella Thorne, la pagella dei suoi look: in shorts In questo look c’è un po’ di confusione, o meglio, di indecisione. Il rosa della t-shirt non si abbina bene a quello degli shorts e delle scarpe. Un paio di ...

Bella Thorne in lacrime si difende dalle accuse di Whoopi Goldberg : La decisione di postare alcuni scatti osé online, dopo essere stata vittima del ricatto di un hacker proprio per non cedere alle sue minacce, hanno scatenato polemiche e critiche e così adesso Bella Thorne, ex stellina Disney, 21 anni, è in un vero e proprio occhio del ciclone. Sulle ultime storie di Instagram la giovane cantante e attrice è scoppiata in lacrime spiegando le sue ragioni e difendendosi dalle accuse, tra cui quella di Whoopi ...