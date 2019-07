Battisti | grande risultato per Sanità regionale

Fonte : romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma – “La Corte dei conti ha certificato l’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione Zingaretti sulla sanita’ laziale, ritenendo maturi i tempi per l’uscita dal commissariamento. Dopo illavoro di risanamento svolto dalla Regione Lazio, riuscendo a coniugare le esigenze di bilancio con quelle di una sanita’ di livello, come testimoniano ad esempio le case della salute aperte nella nostra provincia, adesso si apre una nuova fase che potra’ migliorare e potenziare le cure sanitarie regionali, grazie soprattutto alla possibilita’ di avere maggiori risorse a disposizione e programmare l’assunzione di nuovo personale per colmare le attuali carenze di organico. Unobiettivo raggiunto, unimpensabile alcuni anni fa, perseguito conimpegno e determinazione”. Cosi’ in un comunicato la ...

Reichart87 : E ieri si è chiusa la seconda serata di 'Notti di Poesia 2019' dedicata a Mogol/Battisti. Grande pubblico!! ?? - jeisiuan : RT @fsnews_it: #Sostenibilità L'AD del Gruppo FS G.Battisti: 'La grande richiesta da parte dei mercati finanziari dei green bond emessi da… - Maurizio_56 : @andreasso1951 Anche per me... sulle note della canzone del grande Lucio Battisti! -