Basket | Mondiali 2019 | Bruno Fernando e Yanick Moreira tra i preconvocati dell’Angola

Mondiali Basket 2019 – Gallinari sicuro : “l’emozione che ti dà una medaglia con la Nazionale è impagabile” : Il Gallo ha parlato in occasione del Media Day tenutosi nella mattinata di oggi nella sede di Sky Sport a Milano Il Mondiale in Cina si avvicina, l’Italia si prepara al meglio per provare ad andare più avanti possibile nella competizione. Non sarà però un’impresa semplice, considerando che del gruppo azzurro, solo Marco Belinelli ha disputato in passato un Mondiale. Un deficit di esperienza che comunque non spaventa Danilo ...

Mondiali Basket 2019 – L’emozione di Datome : “da capitano gioie e delusioni doppie. Sarà speciale indossare la maglia dell’Italia” : Gigi Datome descrive la sua emozione per i prossimi Mondiali di Basket 2019: il capitano azzurro è pronto a guidare l’Italia nel corso della kermesse cinese I Mondiali di Basket 2019 si avvicinano e l’Italia è pronta a lavorare in vista della kermesse cinese. C’è tanta emozione per gli azzurri che, Belinelli a parte, vivranno il primo Mondiale delle loro carriere. Lo spiega uno fra i più esperti del gruppo, capitan Gigi ...

Mondiali Basket 2019 – Belinelli lancia la sfida… agli USA : “un sogno giocare contro di loro e battere coach Popovich” : Marco Belinelli in fiducia in vista dei Mondiali di Basket 2019: la guardia dell’Italia sogna una sfida contro gli Stati Uniti e il suo coach agli Spurs Gregg Popovich I Mondiali di Basket 2019 si avvicinano e nonostante le tante defezioni, gli Stati Uniti sono sempre la squadra da battere. Non avranno LeBron James, Anthony Davis, Kevin Durant o James Harden, ma le ‘riserve’ del Team USA restano pur sempre validi elementi ...

Mondiali Basket 2019 – Caso Hackett - il presidente Petrucci spiega : “io buon padre di famiglia. Mi auguro che venerdì verrà in ritiro” : Giovanni Petrucci commenta il Caso riguardante lo sfogo di Daniel Hackett: il presidente della FIP, sceglie la linea del dialogo con il giocatore Nelle ultime ore in casa Italia è scoppiato il Caso Daniel Hackett. Il playmaker campione d’Europa con il CSKA Mosca non si è presentato in ritiro, a causa di problemi personali, spiegando che si unirà al resto degli azzurri che parteciperanno ai Mondiali di Basket 2019 solo venerdì. Il giocatore ...

Mondiali Basket 2019 – Anche Tobias Harris si chiama fuori : altra assenza pesante per il Team USA : Tobias Harris ha annunciato il suo forfait per i Mondiali di Basket 2019: il cestista dei Sixers dà priorità alla prossima stagione NBA La vera notizia ormai sta nel trovare una conferma. Il Team USA continua ad incassare solo ‘no’. Un altro giocatore che si è messo molto in luce nel corso della scorsa stagione, Tobias Harris, ha deciso di negare la sua presenza ai Mondiali di Basket 2019. La stella dei Sixers, trasferitosi a Philadelphia ...

Mondiali Basket 2019 – Zion Williamson snobba il Team USA : la first pick del Draft rifiuta un’eventuale convocazione : Zion Williamson si auto-esclude dal Team USA: la prima scelta al Draft 2019 non accetterà un’eventuale convocaZione per i Mondiali di Basket 2019 Il Team USA continua a perdere pezzi in vista dei Mondiali di Basket 2019. Coach Popovich dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti fra i giocatori che ‘aveva in mente’ di convocare, come James Harden ed Anthony Davis ad esempio, ma anche fra quelli che sarebbero dovuti ...

Mondiali Basket 2019 – Il Team USA incassa un altro no : Bradley Beal annuncia il suo forfait : Bradley Beal ha annunciato il suo forfait dai Mondiali di Basket 2019: il Team USA perde un altro pezzo importante del suo roster Passano i giorni e il Team USA perde un campione dopo l’altro. Anthony Davis, James Harden, Eric Gordon e CJ McCollum nelle ultime settimane hanno negato la proprima presenza alla kermesse cinese, preferendo preparare al meglio la prossima stagione NBA che li vedrà protagonisti con le rispettive ...

Basket Mondiali 2019 - Giovanni Petrucci smonta il caso Hackett : “Lo aspettiamo in raduno venerdì come d’intesa” : Un post su Instagram di Daniel Hackett aveva fatto temere un problema in casa Italia in vista del raduno di preparazione per i Mondiali 2019 di Basket. Infatti il play del CSKA Mosca, dopo la comunicazione da parte della Federazione Italiana Pallacanestro del rinvio del suo arrivo a Pinzolo per problemi familiari, aveva pubblicato un messaggio al veleno sui social, che sembrava presagire una spaccatura nel rapporto. In un comunicato stampa, il ...

Mondiali Basket 2019 – Italia - scoppia il caso Daniel Hackett! Duro sfogo social : problemi con la Federazione? : In casa Italia rischia di scoppiare un caso relativo alla situazione di Daniel Hackett: il playmaker azzurro posticipa il suo arrivo al raduno e si sfoga su Instagram A qualche settimana dall’inizio dei Mondiali di Basket 2019, in casa Italia rischia di scoppiare un caso relativo alla situazione di Daniel Hackett. Il playmaker campione d’Europa con il CSKA Mosca ha posticipato il suo arrivo al raduno pre-Mondiale a causa di non ...

Basket - Mondiali 2019 : Daniel Hackett ritarda il proprio arrivo al raduno dell’Italia - poi s’infuria su Instagram : Si trasforma, nella notte, da una semplice comunicazione di rinvio della sua presenza a Pinzolo per il raduno dell’Italia a un apparente muro contro muro la questione tra Federazione Italiana Pallacanestro e Daniel Hackett. I fatti: poco prima della mezzanotte, dalla comunicazione della Federazione arriva la notizia che Hackett raggiungerà il raduno dell’Italia non prima di venerdì mattina, a causa di non meglio specificati problemi ...

Mondiali Basket 2019 – Gallinari ci crede : “i media ritengono che ci siano squadre più forti di noi - ma…” : Danilo Gallinari motivato a far bene ai prossimi Mondiali 2019 di Basket: le parole del cestista azzurro Danilo Gallinari è stato protagonista oggi a Milano dell’inaugurazione della seconda edizione del “We playground Together”, per sostenere l’integrazione sociale tramite lo sport. A margine dell’evento, il cestista azzurro ha aperto una parentesi sui Mondiali di Basket 2019, che si disputeranno a ...

Basket - Mondiali 2019 : il team USA continua a perdere i pezzi - out anche Gordon e McCollum : Tra le cose che proprio non piacciono a coach Gregg Popovich non possiamo non citare le interviste a bordo campo tra un quarto e l’altro dei match nelle quali, solitamente, risponde in maniera telegrafica e arguta e quando deve allenare la squadre della Western Conference all’All Star Game. Il buon vecchio “Coach Pop”, tuttavia, sta imparando a sue spese che anche essere il timoniere del team USA non è esattamente un ...

Mondiali Basket 2019 – Doppio forfait per il Team USA : CJ McCollum ed Eric Gordon danno priorità all’NBA : CJ McCollum ed Eric Gordon hanno ufficializzato il loro forfait dai Mondiali di Basket 2019: i due giocatori vogliono prepararsi al meglio per nuova stagione Dopo la conferma delle assenze di Anthony Davis e James Harden, il Team USA perde altre due pedine importanti per gli imminenti Mondiali di Basket 2019. CJ McCollum ed Eric Gordon hanno ufficializzato il loro forfait dalla kermesse iridata che si svolgerà a settembre in Cina. Entrambi ...

Basket – Gallinari cuore azzurro : “vincere con la Nazionale meglio che in NBA! Mondiali? L’Italia può essere la Cenerentola del torneo” : Danilo Gallinari sogna in grande con la maglia azzurra: le parole del cestista italiano in vista dei Mondiali 2019 Parte lunedì il ritiro pre Mondiale della Nazionale italiana di pallacanestro. Gli azzurri vogliono far bene nella rassegna iridata e regalare all’Italia grande spettacolo e soddisfazioni. Tra coloro che sicuramente si renderanno protagonisti ai Mondiali c’è Danilo Gallinari, carico e motivato in vista della ...