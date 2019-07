Balata | «La Serie A onori i patti con la Lega B sui soldi della mutualità»

Serie B - Balata : “Le norme prevedono un torneo a 20 squadre” : “Ci sono delle norme che grazie al nostro essere costantemente sul pezzo sono state riformate. La Serie B dopo 17 anni è tornata ad avere un format ideale, sostenibile, che dà maggiore qualità anche dal punto di vista tecnico ed agonistico al campionato. Sono norme che prevedono 20 squadre quindi non credo che le norme possano essere disattese, a meno che non le riscriviamo, ma non mi pare che sia nell’agenda della ...

Serie B - i club verso la sfiducia a Balata : ipotesi azzeramento Consiglio direttivo della Lega : E’ caos in Serie B. I club della cadetteria stanno pensando ad un azzeramento del Consiglio direttivo della Lega , prima di sfiducia re il presidente della Lega Mauro Balata . E’ quanto emerge in queste ore dalle indiscrezioni raccolte dall’AdnKronos. La decisione sarà discussa tra tutti i club di Serie B. Palermo, rinviato il Consiglio d’Amministrazione: il sindaco convoca una conferenza stampa [DETTAGLI] Il Palermo verso ...

Playout Serie B - il presidente Balata : “Decideremo le date in giornata” : “Le date dei Playout? Le decideremo in giornata e il presidente ci illustrerà il percorso che lui ha seguito. Spero che tutto si risolverà serenamente così potremo andare a vedere queste partite“. Queste le parole del presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, il giorno dopo la sentenza della Corte Federale che ha inflitto al Palermo 20 punti di penalizzazione in Serie B, cancellando quindi la retrocessione in C dei ...