Autonomia | Musumeci | ‘Sud ha bisogno di un piano Marshall’

Autonomia : Musumeci - ‘Conte ci dica che piani ha per il Sud : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Il governo Conte ci deve dire cosa vuole riservare al Sud”. Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci intervenendo questa mattina alla trasmissione Omnibus su La7 sul regionalismo differenziato. Il governatore ha ribadito la richiesta al premier Conte di istituire “un tavolo con un crono-programma per non affrontare tempi indefiniti”.“Si è già perso tanto ...

Autonomia : Musumeci - ‘innovazione su piano costituzionale - perplessità comprensibili’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Il regionalismo differenziato è un’innovazione sul piano costituzionale. Un’esperienza senza precedenti. E come avviene in questi casi suscita perplessità, diffidenze e timori. E’ comprensibile. Per questo noi Regioni del Sud riteniamo che la questione non possa essere legata e circoscritta alle tre Regioni che ne hanno fatto formale richiesta”. Lo ha detto il presidente ...

Autonomia : Musumeci - ‘non riguarda solo regioni del nord’ : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) – “Penso che l’Autonomia differenziata non sia una questione limitata soltanto al triangolo del Nord perché le ripercussioni sul piano fiscale, ma sostanzialmente sulla finanza locale, arriveranno a tutte le altre regioni e peseranno su queste. Ho chiesto al presidente Conte di fare quello che avrebbe dovuto fare già da un pezzo, istituire un tavolo per tutti i rappresentanti delle regioni e ...

Autonomia : Musumeci - 'Sicilia non è contraria ma contenuti devono essere chiari' : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - "Questa vicenda sembra circondata da un alone di mistero. E’ come se nessuno al di sotto della 'linea gotica' avesse il diritto di sapere di cosa stiamo parlando. Noi siciliani non siamo contrari in linea di principio al regionalismo differenziato, siamo autonomisti da

Autonomia - Conte : basta insulti - vedrò i governatori |Musumeci : "Il premier convochi tutte le Regioni" : "Non è una bandiera regionale da sventolare, ma una riforma che farà bene a voi e all'Italia intera", dice rivolgendosi a veneti e lombardi