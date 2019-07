ATP Gstaad – Moroni trionfa alla prima esperienza nel main draw | Baldi eliminato

Tennis - ATP Gstaad 2019 : Gian Marco Moroni batte in due set Tommy Robredo ed affronterà Joao Sousa : Buona la prima nel main draw del torneo ATP 250 di Gstaad per Gian Marco Moroni: il qualificato azzurro supera in un’ora e dieci minuti di gioco la wild card iberica Tommy Robredo con un duplice 6-2, regalandosi agli ottavi sulla terra battuta elvetica la sfida contro il lusitano Joao Sousa, numero 5 del seeding. Nel primo parziale dopo otto punti di fila vinti al giocatore al servizio, il primo a dover fronteggiare palla break è ...

Tennis - ATP Gstaad 2019 : Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia al secondo turno - Paolo Lorenzi out : Scattato a Gstaad, in Svizzera, il torneo ATP 250: sulla terra battuta elvetica impegnati, nei sei match odierni, ben tre italiani, con alterne fortune. Avanzano al secondo turno Thomas Fabbiano, che supera per 6-4 7-5 la wild card di casa, lo svizzero Sandro Ehrat, e Stefano Travaglia, che batte in due set il qualificato colombiano Daniel Elahi Galan Riveros con il punteggio di 7-6 (7) 6-3, mentre viene rimontato e battuto Paolo Lorenzi, ...

Tennis - ATP Gstaad 2019 : Stefano Travaglia supera Galán e accede al secondo turno in Svizzerao : Missione compiuta per Stefano Travaglia (n.98 del mondo). L’azzurro si è imposto contro il qualificato colombiano Daniel Elahi Galán (n.215 del mondo) con il punteggio di 7-6 (7) 6-3 in 1 ora e 22 minuti di partita. Un’ottima partita quella del Tennista azzurro che, grazie al successo del tie-break del primo set, ha trovato la chiave di volta per fare male al proprio avversario. Travaglia affronterà nel prossimo turno, dunque, ...

Tennis - ATP 250 Gstaad 2019 : Paolo Lorenzi eliminato al primo turno da Roberto Carballes Baena : Finisce subito l’ATP 250 di Gstaad per Paolo Lorenzi, che esce sconfitto dal confronto di primo turno sulla terra rossa svizzera con lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 6-7(1) 6-3 6-2. Continuano, dunque, le difficoltà del senese, che quest’anno ha vinto appena quattro partite sul circuito ATP a livello di tabellone principale. Per l’iberico, invece, al secondo turno si prospetta un match contro l’altro azzurro ...

