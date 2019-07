ATP Amburgo – Salvatore Caruso dà forfait | problemi alla coscia per il tennista azzurro

Fonte : sportfair

(Di martedì 23 luglio 2019)annuncia il suodall’ATP di: ilitaliano costretto a saltare il torneo tedesco a causa di un problemadestraè stato costretto a daredal torneo ATP 500 di. Ilitaliano, infortunatosisinistra nel corso della semifinale di Umago, non ha ancora recuperato e non prenderà parte al torneo insieme agli altri due italiani Fognini e Cecchinato. Al posto dientra in tabellone come lucky loser lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina Il 20enne di Malaga affronterà l’argentino Juan Ignacio Londero, numero 56 Atp.L'articolo ATPdàper ilSPORTFAIR.

bwinItalia : New post: ATP Amburgo, tocca a Fognini e Cecchinato - livetennisit : ATP Amburgo: I risultati con il dettaglio del Primo Turno. In campo Fabio Fognini e Marco Cecchinato - sportseskwkm : ?Actualmente el 7 artículo más popular en Italia!?La prima giornata di main draw dell'ATP di Amburgo 2019 sorride s… -