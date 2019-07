ATP Amburgo – Esordio amaro per Cecchinato | l’azzurro spreca tre match point | Delbonis al

ATP Amburgo – Esordio vincente per Zverev : Jarry ko in due set : Zverev sorride al torneo ATP di Amburgo: superato il primo turno in scioltezza Buona la prima per Alexander Zverev nel suo torneo di casa: il tennista tedesco ha superato il primo turno dell’Hamburg European Open, torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.718.170 euro in corso sui campi in terra rossa della città portuale del nord della Germania. Il numero 5 del ranking ATP ha eliminato in due set il cileno Jarry, ...

ATP Amburgo – Buona la prima per Thiem : Cuevas ko in due set : Thiem trionfa al primo turno del torneo ATP di Amburgo: Cuevas eliminato in due set Esordio positivo per Thiem al torneo ATP di Amburgo: il tennista austriaco ha eliminato in due set il rivale Cuevas ai 16esimi di finale del torneo in corso sui campi in terra battuta della città tedesca. Il numero 4 al mondo ha trionfato in un’ora e 42 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 7-6, staccando così il pass per gli ottavi, dove affronterà ...

ATP Amburgo – Salvatore Caruso dà forfait : problemi alla coscia per il tennista azzurro : Salvatore Caruso annuncia il suo forfait dall’ATP di Amburgo: il tennista italiano costretto a saltare il torneo tedesco a causa di un problema alla coscia destra Salvatore Caruso è stato costretto a dare forfait dal torneo ATP 500 di Amburgo. Il tennista italiano, infortunatosi alla coscia sinistra nel corso della semifinale di Umago, non ha ancora recuperato e non prenderà parte al torneo insieme agli altri due italiani Fognini e ...

Tennis - ATP Amburgo 2019 : Fucsovics elimina Kohlschreiber. Chardy vince il derby francese : Si è aperto il torneo ATP di Amburgo. Una giornata in chiaroscuro per i padroni di casa, con due sconfitte e una vittoria, quella di Rudolf Molleker contro l’argentino Leonardo Mayer in due set per 7-6 6-4. La prima sconfitta è quella di Altmaier, battuto nettamente da Martin Klizan con un doppio 6-2; mentre la seconda è quella di Philipp Kohlschreiber, demolito da Marton Fucsovics con il punteggio di 6-3 6-0. Sfida bellissima quella tra i ...