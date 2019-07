Atletica – Festival Olimpico della Gioventù | due medaglia d’argento per gli azzurri nella

Atletica – Festival Olimpico della Gioventù : subito oro per l’Italia - Gabriele Gamba tionfa nei 10.000 di marcia : L’azzurro trionfa nell’unica prova di oggi con un titolo in palio alla rassegna continentale under 18 Prosegue il momento favorevole dell’ Atletica giovanile azzurra. Dopo i successi agli Europei U20 di Boras, arriva subito una medaglia d’oro nella prima giornata al Festival Olimpico della Gioventù europea di Baku (Azerbaigian). L’azzurro Gabriele Gamba è il padrone dei 10.000 di marcia e si impone in 45:15.74, nell’unica prova ...

Atletica - Tamberi e Trost impegnati domenica in Polonia : gli azzurri in pedana all’Opole High Jump Festival : I due azzurri proveranno a migliorare le proprie prestazioni, tentando di ottenere buoni risultati in vista dei prossimi impegni Terza prova in otto giorni per Gianmarco Tamberi e ritorno in pedana a tre giorni da Ostrava per Alessia Trost. Il campione europeo indoor di salto in alto e la medaglia di bronzo dei Mondiali al coperto gareggeranno domenica 23 giugno a Opole, in Polonia, all’Opole High Jump Festival dalle ore 14. Con il 2,25 ...