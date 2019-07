Un aggiornamento chiave per l’ASUS ZenFone 6 ZS630KL : una sfilza di novità con 16.1220.1906.167 : Potrebbe sembrare non essere al centro della scena l'ASUS Zenfone 6 (modello ZS630KL), ma a ben guardare ci accorgiamo che non è affatto così: il top di gamma taiwanese ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento siglato '16.1220.1906.167', e sempre basato su Android 9.0 Pie. Come riportato dal forum ufficiale 'ZenTalk' (che sappiamo fornire in anteprima tutti i dettagli relativi agli aggiornamenti che investono i dispositivi del colosso ...

ASUS ZenFone 6 si aggiorna migliorando di molto il comparto fotografico : ASUS ZenFone 6 si aggiorna alla versione 16.1220.1906.167 portando diversi miglioramenti al comparto fotografico: andiamo a scoprire tutte le novità nel changelog completo. L'articolo ASUS ZenFone 6 si aggiorna migliorando di molto il comparto fotografico proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 16 continua ad abbracciare nuovi smartphone : ora disponibile per ASUS ZenFone Max Pro M1 : Buone notizie per i possessori di ASUS Zenfone Max Pro M1 appassionati di modding: anche per il loro smartphone, infatti, è disponibile LineageOS 16 L'articolo LineageOS 16 continua ad abbracciare nuovi smartphone: ora disponibile per ASUS Zenfone Max Pro M1 proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 5 - ZenFone 5Z e ZenFone Max (M1) in super offerta con la nuova promozione del weekend : ASUS lancia una nuova promozione per il weekend e propone in offerta sul sito ufficiale ASUS ZenFone 5 (ZE620KL), ZenFone 5Z (ZS620KL) e ZenFone Max (M1) (ZB555KL). Ecco i prezzi validi fino a domenica 21 luglio. L'articolo ASUS ZenFone 5, ZenFone 5Z e ZenFone Max (M1) in super offerta con la nuova promozione del weekend proviene da TuttoAndroid.

Quante novità per Google Fotocamera su OnePlus 7 - 7 Pro e ASUS ZenFone 6 : Arriva una nuova versione di Google Fotocamera di Arnova per OnePlus 7, OnePlus 7 Pro e ASUS ZenFone 6. E con lei tante novità vengono a galla per foto migliori e un software più performante e stabile. L'articolo Quante novità per Google Fotocamera su OnePlus 7, 7 Pro e ASUS ZenFone 6 proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 6 è un successo e fa registrare il tutto esaurito in Europa : ASUS ZenFone 6, con la sua fotocamera rotante, sembra essere stato molto apprezzato dagli utenti europei, tanto che al momento è sold out. L'articolo ASUS ZenFone 6 è un successo e fa registrare il tutto esaurito in Europa proviene da tuttoAndroid.

ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta - Samsung Galaxy Xcover 4 in versione stabile : ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta mentre Samsung Galaxy Xcover 4 la versione definitiva con l'interfaccia Samsung One UI L'articolo ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta, Samsung Galaxy Xcover 4 in versione stabile proviene da TuttoAndroid.

LineageOS non ufficiale finalmente disponibile anche per ASUS ZenFone 6 : La LineageOS 16 in veste non ufficiale è arrivata per ASUS ZenFone 6 assieme al Kirisakura Kernel per deliziare gli appassionati del modding che hanno da poco acquistato quest'ottimo smartphone. L'articolo LineageOS non ufficiale finalmente disponibile anche per ASUS ZenFone 6 proviene da TuttoAndroid.

Le offerte online di oggi sono top : Huawei P30 Lite - ASUS ZenFone 5Z - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S10 Plus e altri : C'è un'ondata di offerte su smartphone Android: Huawei P30 Lite, ASUS ZenFone 5Z, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10 Plus e tanti altri L'articolo Le offerte online di oggi sono top: Huawei P30 Lite, ASUS ZenFone 5Z, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10 Plus e altri proviene da TuttoAndroid.

Abbraccia finalmente Android Pie l’ASUS ZenFone 5 Lite : dettagli su 16.0610.1905.79 : Un salto non indifferente ha coinvolto in queste ore l'ASUS Zenfone 5 Lite, che si è posto in ricezione dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie, cosa che ha permesso al dispositivo di effettuare il passaggio ad una major-release del tutto nuova. Come riportato sulle pagine di 'ZenTalk', il pacchetto di riferimento porta la sigla 16.0610.1905.79, che potreste vedervi recapitare subito, come anche tra qualche giorno, a seconda della disponibilità ...

ASUS ZenFone 5 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie - Samsung Galaxy J4 e Xiaomi Mi 8 ricevono nuove patch di sicurezza : ASUS ZenFone 5 Lite (ZC600KL) inizia a ricevere Android 9 Pie, Samsung Galaxy J4 (2018) le patch di sicurezza di luglio 2019 e Xiaomi Mi 8 quelle di giugno: ecco i nuovi aggiornamenti per tre smartphone Android. L'articolo ASUS ZenFone 5 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie, Samsung Galaxy J4 e Xiaomi Mi 8 ricevono nuove patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Almeno 10 novità per ASUS ZenFone 6 con l’aggiornamento 16.1210.1906.156 : Si fa sotto una bella novità per gli ASUS Zenfone 6: come riportato sul forum ufficiale 'ZenTalk', il top di gamma taiwanese si è predisposto per la ricezione dell'aggiornamento 16.1210.1906.156 di giugno 2019, che include il supporto a ARCore (piattaforma di Big G per l'implementazione di contenuti in AR). Il modello a cui si rivolgono le modifiche corrisponde alla sigla ZS630KL. Tra gli interventi realizzati anche diverse migliorie per ...

ASUS ZenFone 6 riceve un aggiornamento “corposo”; sorti analoghe per Samsung Galaxy A50 e Galaxy Note 8 : ASUS ZenFone 6 è destinatario di un corposo aggiornamento con le patch di giugno, ARCore e parecchie migliorie per la fotocamera L'articolo ASUS ZenFone 6 riceve un aggiornamento “corposo”; sorti analoghe per Samsung Galaxy A50 e Galaxy Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Massima versione dell’ASUS ZenFone 6 : disponibile con 8GB di RAM e 256GB di storage : Dopo avervi parlato dei modelli da 499 e 559 euro, stavate solo aspettando di poter comprare l'ASUS Zenfone 6 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna? Il momento è finalmente arrivando, essendo stato inserito il modello sull'eShop ufficiale dell'OEM, raggiungibile da questo indirizzo. Il dispositivo ha un costo di 599 euro, con spedizioni a partire dal 5 luglio. Il costo è comprensivo di tasse, quindi nient'altro sarà dovuto da parte del ...