Ascolti TV | Lunedì 22 luglio 2019 Temptation Island vince con il 23 6% Amiche da

Ascolti Tv Lunedì 22 luglio - trionfa Temptation Island con il 23.6% : Ascolti Tv Lunedì 22 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Temptation Island – Canale 5 – 3.661 milioni e 23.6%Amiche da morire – Rai 1 – 2.508 milioni e 13.8%Hawaii Five-0 1aTv + replica – Rai 2 – 1.042 milioni e 5.9%La meccanica delle ombre – Rai 3 – 993 mila e 5.2%The Fast and The Furious Toky Drift – Italia 1 – 983 mila e 5.4%Gone 1a Tv Free – Rete 4 ...

Ascolti tv - dati auditel lunedì 15 luglio vince Temptation Island : Ascolti tv, prime time I falò in riva al mare, i tormenti amorosi delle diverse coppie, l’inappuntabile Filippo Bisciglia, il caldo estivo tutto ha contribuito al successo in prima serata di Temptation Island 2019 su Canale 5 che avvicinandosi al gran finale stravince il confronto televisivo con 3.953.000 spettatori pari al 23.3% di share. Al secondo posto su Rai1 Parigi a tutti i costi, visto da 2.943.000 spettatori con il 14.1% di share. ...

Ascolti TV | Lunedì 15 luglio 2019. Temptation vince con il 23.3%. Parigi a tutti i costi 14.1% : Temptation Island - David Su Rai1 Parigi a tutti i costi hanno conquistato 2.943.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 Temptation Island 2019 ha raccolto davanti al video 3.953.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.097.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 2 Fast 2 Furious ha catturato l’attenzione di 1.084.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Before i go to sleep ha raccolto ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 8 luglio vince Temptation Island : Ascolti tv, Prime time Il trionfo tutto estivo di Temptation Island è confermato da una serata in cui il reality di Canale 5 si aggiudica il prime time facendo segnare 3 milioni 647 mila telespettatori e il 23.08% di share. Un successo ancora più marcato per lo show condotto da Filippo Bisciglia perché su Rai1 il film Non sposate le mie figlie ha raccolto solo 2 milioni 702 mila spettatori pari al 13.98% di share. La programmazione televisiva di ...

Ascolti TV | Lunedì 8 luglio 2019. Cresce Temptation Island (23.08%) - Non Sposate le Mie Figlie 13.98% : Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 8 luglio 2019, su Rai1 il film Non Sposate le Mie Figlie ha conquistato 2.702.000 spettatori pari al 13.98% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.647.000 spettatori pari al 23.08% di share (Buonanotte di 3 minuti: 1.367.000 – 21.79%). Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.109.000 spettatori (5.39%), nel primo episodio, 1.066.000 (5.57%), ...

