Accusato di gare aver truccato le gare di appalto! Arrestato il sindaco leghista di

Il sindaco leghista di Apricena - in provincia di Foggia - è stato Arrestato : Antonio Potenza, sindaco leghista di Apricena, in provincia di Foggia, è stato arrestato nel corso di un’indagine per appalti truccati. Potenza ora si trova agli arresti domiciliari. Insieme a lui sono stati fermati un altro amministratore locale e un imprenditore.

Mafia Ita-Usa : sindaco Torretta Arrestato nel blitz - Prefetto notifica sospensione : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Il Prefetto di Palermo Antonella De Miro ha notificato nel pomeriggio di oggi, come apprende l'Adnkronos, il provvedimento di sospensione al sindaco di Torretta (Palermo) Salvatore Gambino, arrestato oggi nel blitz antiMafia che ha portato in carcere 19 persone. oggi,

Affidi illeciti Emilia - al via interrogatori. Pm : “Sindaco Arrestato non ha accuse in concorso con le violenze ai bambini” : Sono iniziati gli interrogatori di garanzia dell’operazione “Angeli e demoni” sui presunti affidamenti illeciti di bambini nella provincia di Reggio Emilia. Si sono presentati davanti al gip Luca Ramponi, la dirigente dei servizi sociali dell’Unione dei comuni della Val d’Enza Federica Anghinolfi e l’assistente sociale Francesco Monopoli, entrambi agli arresti domiciliari. Tra mercoledì 3 e venerdì 5 luglio ...

Autorizzazioni in cambio di favori : Arrestato il sindaco di Trentola : Dalle luminarie di Natale alla fornitura di fotocopiatrici negli uffici del Municipio. Sono solo alcuni degli affidamenti ?manipolati? agli atti dell?ordinanza che, questa mattina,...

REGGIO EMILIA - Arrestato sindaco PD/ Bibbiano "elettrochoc e lavaggio cervello bimbi" : REGGIO EMILIA: ARRESTATO SINDACO Pd Bibbiano assieme ad altri 17 'lavaggio cervello e impulsi elettrici a bimbi per affidi'. Storia vicina a "Veleno"..

Reggio Emilia - Arrestato sindaco Pd di Bibbiano : “Affidamenti illeciti di minori” : Diciotto persone, tra cui il sindaco Pd di Bibbiano (Reggio Emilia) Andrea Carletti, politici, medici, assistenti sociali, liberi professionisti, psicologi e psicoterapeuti di una Onlus di Torino sono stati stati raggiunti da misure cautelari dai carabinieri di Reggio Emilia. L’inchiesta ‘Angeli e Demonì vede al centro la rete dei servizi sociali della Val D’Enza, accusati di aver redatto false relazioni per allontanare bambini dalle ...