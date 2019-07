Arata - nuove intercettazioni : "I politici? Sono come le banche - quando li usi devi pagarli" : Le nuove intercettazioni svelano come, nei giorni decisivi per la formazione del governo, il faccendiere Francesco Paolo Arata, all'epoca consulente di Salvini per l’energia, ebbe un ruolo determinante per la nomina del sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, oggi indagato per corruzione

Siri - ecco le nuove intercettazioni di Arata : "Salvini ha chiamato casa nostra" : Le parole dell’ex consulente del ministro dell'Interno svelano alcuni retroscena della formazione del governo, per nomina del sottosegretario oggi indagato per corruzione. La Dia precisa però che non risultano intercettazioni fra il capo della Lega e il faccendiere