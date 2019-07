Arata | «I politici se li usi li paghi» Il giallo della telefonata con Salvini

Caso Siri - Arata intercettato : i politici quando li usi paghi : Caso Siri, Arata intercettato: i politici quando li usi paghi In alcune intercettazioni, l'imprenditore fa riferimento al rapporto con l’ex sottosegretario leghista e si vanta di averne sostenuto l'ingresso nel governo. Avrebbe anche cercato di far avere un incarico agli Esteri al figlio. Ira Di Maio: “Fatto ...

Arata - nuove intercettazioni : "I politici? Sono come le banche - quando li usi devi pagarli" : Le nuove intercettazioni svelano come, nei giorni decisivi per la formazione del governo, il faccendiere Francesco Paolo Arata, all'epoca consulente di Salvini per l’energia, ebbe un ruolo determinante per la nomina del sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, oggi indagato per corruzione

Caso Siri - Arata intercettato : “I politici come banche - li usi e paghi. Nel dl rinnovabili faccio mettere quello che voglio” : “Ci mettiamo mano al 100% al decreto sulle rinnovabili, l’ho fatto bloccare. Facciamo mettere quello che vogliamo“. L’imprenditore Paolo Arata parlava così al figlio Francesco mentre era intercettato dalla Dia di Trapani il 17 maggio 2018. L’ex deputato di Forza Italia ed ex consulente della Lega per l’energia si sentiva “forte della provata disponibilità di Armando Siri“, scrivono gli inquirenti. ...

Paolo Arata intercettato : "I politici sono come le banche - quando li usi li paghi" : “Un po’ i politici li conosciamo ma i politici sono come le banche, li devi usare! E ogni volta che li usi, paghi, basta! Non è che c’è l’amico politico, non c’è l’amicizia in politica”. È quanto afferma l’imprenditore Paolo Arata, indagato dalla Procura di Roma, in una intercettazione del settembre scorso (agli atti dell’inchiesta) parlando con un imprenditore. A ...