Apre il Casinò di GTA Online | tutte le novità dell’aggiornamento di oggi 23 luglio

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 23 luglio 2019) Come promesso, ildi GTAè pronto ad aprire i battenti in quel di Los Santos. Lo farà nella giornata di, grazie ad un aggiornamento piuttosto corposo per la modalità multiplayer dell'acclamato Grand Theft Auto 5, che continua a tenere banco e ad appassionare tantissimi videogiocatori a diversi anni dal debutto sul mercato - e nonostante l'uscita del "cugino" Red Dead Redemption 2 e del suo Red Dead. L'update del 232019, stando alle ultime informazioni riportate dal sito Rockstar INTEL, si trova in questo momento nella sua fase di rollout, con gli sviluppatori di Rockstar Games che lo stanno gradualmente distribuendo sulle varie piattaforme. A quanto pare, la patch pesa 3.2 GB su Xbox One e 3.4 GB su PlayStation 4, mentre su PC l'aggiornamento richiede circa 3 GB di spazio libero. Questo significa che molto presto potremo varcare le soglie del ...

OptiMagazine : Apre il Casinò di #GTAOnline - tutte le novità dell'aggiornamento di oggi 23 luglio - carratore_del : @DAVIDPARENZO @InOndaLa7 TUTTI INSIEME COSÌ PERÒ È DA CATTIVI. UNO APRE LA FOTO .... E DOMATTINA DEVO CAMBIARE CELL… - roxyisnthappy : @hunterofbooks Ma infattiiii, honestly a me dispiace un casino pure perchè lui non apre patreon perchè ci tiene a n… -