Anticipazioni Dolunay prossime puntate | Ferit acquista il 50% del locale di Nazli e Asuman

Dolunay Anticipazioni di agosto : l'Aslan chiede a Nazli di diventare sua moglie : Le puntate della serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” in programmazione ad agosto 2019, terranno il pubblico con il fiato sospeso. Le anticipazioni segnalano che Ferit Aslan dopo essersi reso conto che l’unica soluzione per far allontanare suo nipote dagli Onder è quella di farsi una famiglia, chiederà a Nazli Piran di sposarlo. Agendo in tale maniera, il ricco imprenditore vorrà dimostrare al giudice di non avere tante ...

Anticipazioni Dolunay 22-26/7 : Nazli e l'amica prendono possesso del ristorante : Nuovi appuntamenti in compagnia della soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', il cui titolo originale è "Dolunay". Le Anticipazioni degli episodi che partono da lunedì 22 per arrivare fino a venerdì 26 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Nazli. La giovane donna dovrà fare i conti con nuovi ostacoli dopo essersi vista rifiutata la possibilità di un mutuo per dare inizio all'apertura del ristorante. Questa ...

Anticipazioni Dolunay 17-18 luglio : Deniz vuole fare un prestito alla Piran : Le Anticipazioni dell'appuntamento della soap opera intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" in onda mercoledì 17 luglio rivelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Nazli (Ozge Gurel). La giovane cuoca si dirà intenzionata a dare le dimissioni al proprio datore di lavoro ma l'Aslan non accetterà il cambiamento della dipendente costretta a rispettare il contratto firmato. La Piran costretta a rispettare il contratto di ...

Anticipazioni Dolunay : arriva il padre di Nazli che le permetterà di aprire il ristorante : Le Anticipazioni dell'apprezzata soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' svelano che, nelle prossime puntate italiane in onda su Canale 5, ci saranno dei colpi di scena nella vita di Hakan (Necip Memili). Quest'ultimo scoprirà che la consorte nutre ancora dei sentimenti nei confronti del dottor Aslan e ne sarà molto geloso. L'uomo si vedrà costretto a organizzare un piano per farla pagare alla moglie e troverà una soluzione alquanto ...

Dolunay - Anticipazioni dal 15 al 19 luglio : Demet vorrebbe interrompere la gravidanza : Gli spoiler della famosa soap opera turca Bitter Sweet (Dolunay) riservano interessanti curiosità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio, Demet andrà in una clinica con l'intenzione di abortire. Nel frattempo Nazli non saprà se accettare il lavoro offerto da Deniz. Poi la donna penserà di lasciare anche il lavoro a casa di Ferit. In seguito Demet e Asuman avranno una brutta discussione. Più tardi Hakan vorrà ...

Anticipazioni Dolunay al 19/7 : la Piran vuole aprire un ristorante con Manami : Le Anticipazioni delle puntate della soap opera turca, intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" che vanno da lunedì 15 fino a venerdì 19 luglio svelano che si creeranno nuovi scontri tra Demet e Asuman. La moglie di Hakan si vedrà costretta a recarsi in clinica dove incontrerà il ginecologo al quale vorrà chiedere l'interruzione di gravidanza. Asuman racconterà alla donna di sapere la verità riguardo al fatto che è incinta e comincerà a ...

Anticipazioni Dolunay al 12 luglio : Nazli non vuole parlare della tenera notte con Aslan : Prosegue l'appuntamento con la soap opera Bitter Sweet-Ingredienti d'amore che in queste settimane è riuscita a conquistare il pubblico. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 luglio si soffermano innanzitutto sul personaggio di Bulut. Questi, infatti, si troverà alle prese con una fase molto delicata della sua giovane vita: nessuno potrà sostituire nel suo cuore i compianti genitori Demir e Zeynep, mentre proseguirà la ...

Dolunay - Anticipazioni dall'8 al 12 luglio : Tarik invita Fatos a teatro : Le anticipazioni della nota serie televisiva Bitter Sweet, dal titolo originale Dolunay, riservano interessanti novità. Nelle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 luglio, Nazli, dopo la sentenza del giudice per l'affidamento di Bulut, sarà notevolmente arrabbiata e turbata con Asuman per aver inoltrato le foto. Quest'ultima, però, farà notare alla donna che anche lei ha influenzato il responso della sentenza con il suo particolare ...

Anticipazioni Dolunay : Ferit e Nazli accusati di aver rapito Bulut : Prosegue il successo della soap opera turca "Bitter sweet - ingredienti d'amore" che riesce a incuriosire i telespettatori italiani alle prese con i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. Le Anticipazioni rivelano che, nelle prossime settimane, proseguirà lo scontro legato all'affidamento del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir). Tale tematica rimarrà al centro dell'attenzione delle trame ma ci saranno degli ostacoli legati al ...