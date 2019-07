Anticipazioni Bitter Sweet | puntata del 25 luglio | Demet denuncia il marito Hakan

Anticipazioni Bitter Sweet dal 29 Luglio al 2 Agosto 2019 : Una Terribile Scoperta! : Anticipazioni Bitter Sweet dal 29 Luglio al 2 Agosto 2019: qualcosa sta per rompersi definitivamente nel rapporto con Nazli e Ferit, quando una Terribile verità viene alla luce. Allo stesso tempo, grandi problemi coinvolgeranno il ristorante ed anche la relazione tra Hakan e Demet… Continua ad appassionare la soap turca Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, che nelle puntate dal 29 Luglio al 2 Agosto 2019 sarà ricca di novità e ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 24 e 23 luglio : Demet decisa a denunciare Hakan? : Bitter Sweet, Anticipazioni puntate 24 e 23 luglio 2019: Nazli alle prese con un socio misterioso per il suo ristorante e un tradimento...

BITTER SWEET - Anticipazioni puntata di mercoledì 24 luglio 2019 : anticipazioni trentatreesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda mercoledì 24 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Nazli e Manami hanno preso possesso del loro ristorante, ma Ali – terzo socio dell’attività – ha preferito tirarsi indietro in extremis vendendo la sua quota ad un misterioso acquirente. La notizia sconvolge Nazli e Manami… Alya fa a Deniz una confidenza che metterà in crisi ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Ferit prende a pugni Hakan : Ferit ha assunto un investigatore per scoprire chi ha manomesso l'auto su cui viaggiavano sua sorella e suo marito. L'Aslan è certo che ci sia lo zampino di Hakan e lo affronta.

Bitter Sweet Anticipazioni 24 luglio 2019 : Alya svela a Deniz la verità su Nazli e il ragazzo... : Alya pugnala Nazli alle spalle, rivelando a Deniz che è stata Asuman a fare le foto ai documenti. Il ragazzo è sconvolto.

Bitter Sweet Anticipazioni 23 luglio 2019 : Demet istiga Deniz contro Ferit : Demet convince Deniz a rompere l'idillio amoroso tra Ferit e Nazli. La cuoca intanto ha ottenuto i soldi per aprire il suo ristorante.

BITTER SWEET - Anticipazioni e trame puntate dal 29 luglio al 2 agosto 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019: Durante l’inaugurazione del ristorante, Ferit chiede a Nazli di ballare ma, nella sala gremita di clienti, Deniz osserva la scena covando un odioso rancore; non resiste alla visione dei due insieme e annuncia di dover tornare a casa, dove, in preda all’ira, decide di fare ciò che aveva promesso di non ...

BITTER SWEET - Anticipazioni puntata di martedì 23 luglio 2019 : anticipazioni trentaduesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda martedì 23 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Demet tenta di mettere in testa a Deniz strane idee su Ferit e Nazli, mentre i due in hotel appaiono sempre più uniti. Arriva (non atteso) il padre di Nazli, che le dà il denaro per aprire il ristorante. Nazli, felice, corre a firmare i documenti. Hakan ha litigato con Ferit per via di alcuni licenziamenti ...

BITTER SWEET/ Anticipazioni 22 luglio : Hakan capisce tutto su Nazli? : BITTER SWEET, Anticipazioni puntata 22 luglio 2019: Nazli e Ferit di nuovo vicini grazie ad un incontro di lavoro. Scoppia l'amore?