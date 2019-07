Annunciata la terza stagione dell' Anno 3 di For Honor | nuovo eroe in arrivo

Fonte : eurogamer

(Di martedì 23 luglio 2019) Ubisoft presenta la3 di For, ma le sorprese non sono fine qui. Unè infatti in, riportiamo dunque di seguito tutti i dettagli con il comunicato Ubisoft ufficiale: Ubisoft annuncia che Jormungandr, un, spietato guerriero, si unirà alla fazione dei Vichinghi di For® al lancio3: Hulda, inper la famiglia di dispositivi Xbox One, PlayStation ® 4 e Windows PC. I possessori del Pass3 potrgiocare nei panni di Jormungandr dalle 21 del 1° agosto, mentre tutti gli altri giocatori potraccedere ala partire dalle 20'8 agosto al prezzo di 15.000 pezzi di acciaio.Leggi altro...

