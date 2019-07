Andrea Zelletta racconta un episodio doloroso del suo passato

Fonte : lanostratv

(Di martedì 23 luglio 2019) Uomini e Donne:parla di un momento difficile della sua vita Non solo serate, selfie e sorrisi., rispondendo alle domande dei suoi followers su Instagram, hato un momento difficile del suo, legato a una perdita che ancora brucia. L’ex tronista di Uomini e Donne pochi minuti fa, durante l’attesa in aeroporto per raggiungere una località in cui molto probabilmente è atteso per lavoro, ha voluto impiegare il tempo per parlare con i suoi fans. In particolare il fidanzato di Natalia Paragoni hato a chi è dedicato il tatuaggio con il nome che ha sul gomito: “Mia zia…Una persona che ci ha lasciato troppo presto…Una persona troppo importante per tutta la mia famiglia”. L’ex tronista si è aperto sui social parlando della perdita della zia che ha voluto ricordare proprio incidendo il suo nome ...

KontroKulturaa : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, emozione inaspettata: la coppia quasi in lacrime - - infoitcultura : Uomini e Donne, Klaudia Poznanska dimentica Andrea Zelletta con un nuovo amore: ecco chi è - KontroKulturaa : Uomini e Donne, Klaudia di nuovo innamorata dopo Andrea Zelletta? Ecco chi è il rapper che l'avrebbe conquistata - -