Analisi Auditel | la Tv del mattino del 22 luglio 2019

Fonte : blogo

Si parte alle ore 7 con la curva arancione della Prima Pagina del Tg5 al comando attorno al 18% di share e con la linea blu del Tg1 sotto attorno al 15%. Poi con la partenza di Unomattina estate la curva blu cresce fino a portarsi a ridosso della soglia del 20% avvicinandosi alle ore 8. La sfida del Tg delle ore 8 è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 24% di share, mentre la curva del Tg5 si ferma ben sotto la soglia del 20% di share. In seguito comanda la curva blu di Unomattina estate che scorre fra il 15 ed il 20% di share, seguita a distanza siderale dalla curva verde di Agorà estate che non va oltre il 9% di share, in calo.

