Amanda Knox senza soldi | lancia colletta online per la festa di nozze | «Ho speso tutto

(Di martedì 23 luglio 2019)ha finito i: tutti i risparmi li ha infatti spesi, almeno stando a quanto dice lei stessa, nel suo recente viaggio in Italia. Per questo la 32enne americana, che quattro anni fa fu assolta definitivamente dalla Cassazione dalle accuse di omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, hato insieme al fidanzato un crowdfunding in vista del loro matrimonio (qui il link, nel caso voleste contribuire) Poche settimane faè tornata in Italia a 4 anni dalla sua assoluzione, per partecipare al Festival della Giustizia penale di Modena: l’incubo per ladurò otto anni, da quel 1° novembre 2007 in cui la sua coinquilina Meredith fu brutalmente assassinata nella sua stanza.e il suo fidanzato dell’epoca, Raffaele Sollecito, sono stati a lungo in carcere (fino al 2011) prima di venire definitivamente assolti «per non aver commesso il ...

