Allerta caldo al centro nord | bollino rosso domani in diverse citta'

Allerta caldo in Emilia-Romagna : domani “temperature estreme” : “La presenza di un’estesa area anticiclonica di origine africana determina condizioni di tempo stabile; questo comporta che, sia per la giornata odierna 23 luglio, sia per la giornata di domani 24 luglio, si prevedano temperature massime nelle zone interne di pianura maggiori o uguali a 37 gradi“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’avviso per “temperature estreme” valido ...

Allerta caldo in Campania : domani criticità meteo per “ondate di calore” : La Protezione civile regionale della Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per “ondate di calore” a causa delle temperature previste ancora in aumento, almeno per le prossime 36 ore: la colonnina di mercurio che potrà raggiungere i 37–38°C. A partire dalle 8 di domani mattina e fino alle 20 di giovedì potranno verificarsi condizioni di criticità per rischi da ondata di calore nel territorio dei Comuni della ...

Caldo a Firenze : scatta l’Allerta per anziani e soggetti fragili : Codice arancione a Firenze per il Caldo oggi e rosso da domani, con temperature che potranno toccare i +40°C, e scatta l’allerta per i soggetti più deboli, gli anziani, i malati. L’assessore al welfare Andrea Vannucci chiede una mano a tutti, dai servizi sociali del Comune già pronti per le emergenze ai medici di famiglia ma anche ai cittadini. “Con le alte temperature previste in questi giorni – sottolinea l’assessore Vannucci – potrebbero ...

Ondata di caldo a Torino - alti livelli di ozono nell’aria - superata la soglia d’attenzione : Allerta per i prossimi due giorni : alti livelli di ozono nell’aria e soglia d’attenzione superata oggi a Torino a causa dell’Ondata di caldo. Lo comunica il Comune di Torino, che anche per domani e dopodomani prevede il superamento della soglia d’allarme. L’assessorato all’Ambiente del Comune di Torino ricorda pertanto di evitare attività ricreative con esercizio fisico intenso all’aperto nei luoghi soleggiati. Ai soggetti più sensibili ...

Caldo intenso nel Veneziano nei prossimi giorni - Allerta anche per il peggioramento della qualità dell’aria : Ancora allerta per il grande Caldo sul territorio Veneto. A comunicarlo è l’Arpav che fa sapere che domani sarà raggiunto il quarto giorno consecutivo di disagio intenso e quindi sarà, di nuovo, ondata di calore. Il disagio fisico sarà intenso ovunque. anche la qualità dell’aria sarà in peggioramento, fino a risultare localmente scadente sulla pianura e pedemontana. Temperature in contenuto aumento anche mercoledì 24 luglio e ...

Allerta caldo : numerose città con bollino rosso e arancione - ecco l’ELENCO : Pubblicato l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: domani sarà una giornata da Allerta di livello 3 (“bollino rosso“) a Brescia e a Pescara, mentre mercoledì lo sarà in 6 città (Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Pescara e Torino). Domani l’Allerta di livello 2 (“bollino arancione“) riguarderà Bologna, Bolzano, Firenze, Frosinone, Genova, Perugia, Roma, Torino e Verona. Di ...

Allerta Meteo - temporali esplosivi al Centro/Sud : allarme a Roma e in Puglia. Ultime ore di caldo in Sicilia - +42°C a Catania [LIVE] : Allerta Meteo – Il furioso maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia provocando gravi danni, feriti e purtroppo ieri anche una vittima nelle Marche, si sta spostando oggi (come ampiamente previsto su MeteoWeb sin dalla scorsa settimana) anche al Centro/Sud. Poco fa Pescara è stata devastata da una grandinata incredibile, che ha provocato decine di feriti, mentre la Riviera del Conero nelle Marche sta ancora contando i danni dopo ...

Meteo - ultimi 2 giorni di super caldo al Sud ma è allarme per la brusca “rottura” dell’estate : Allerta per forte maltempo - temperature in picchiata : allerta Meteo – Dopo il forte maltempo che nel weekend ha colpito il Nord Italia con violente grandinate e fenomeni estremi, inizia oggi la settimana che segnerà la brusca “rottura” della stagione almeno per com’è trascorsa fin qui. Infatti nei prossimi giorni una perturbazione di origine Atlantica scivolerà lungo l’Italia portando il maltempo anche al Centro/Sud e facendo crollare le temperature, che in queste ore ...

Allerta caldo Bologna : temperature di +37°C in città e nei comuni limitrofi almeno fino a domenica : Allarme caldo per Bologna e le zone circostanti. L’ondata di caldo in atto, infatti, persisterà almeno fino a domenica 7 luglio con temperature che potrebbero raggiungere i +37°C e possibili disagi per i cittadini di Bologna e dei comuni limitrofi di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena, e dell’area della pianura, Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello ...

Allerta Meteo Marche - attenzione al caldo nel weekend : attesi+38°C : Allerta Meteo della Protezione civile Marche per un aumento delle temperature che, in particolare domenica 7 luglio, porterà ondate di calore con Allerta dei servizi sanitari e sociali e livello di pericolo tre (ad Ancona) e due in vari punti delle altre quattro province. Le previsioni indicano temperature fino a +37°C ad Ancona, Fermo, Macerata, fino a +38°C a Pesaro e Ascoli Piceno. Ad Ancona sotto la supervisione dell’assessorato alle ...

Meteo Sardegna - Allerta caldo africano : in arrivo 4 giorni bollenti : Meteo Sardegna, allerta caldo africano: in arrivo 4 giorni bollenti La Protezione civile ha emanato un avviso per condizioni Meteo avverse dovute all’arrivo di un’eccezionale ondata di calore. Per 4 giorni consecutivi le temperature raggiugeranno i 42 gradi Parole chiave: ...

Caldo - arriva la bolla africana in Sardegna : è Allerta - temperature oltre i 40 gradi : Weekend bollente in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta Caldo fino a lunedì 8 luglio. Dal pomeriggio di oggi venerdì 5 luglio si prevede sulla Sardegna un ulteriore e graduale innalzamento delle temperature. Si avranno in media 38-39 gradi con punte che toccheranno i 41-42.Continua a leggere

Allerta caldo in Sardegna : bolla africana sull’Isola - punte di +42°C : Il Centro polifunzionale decentrato della Protezione civile della Regione Sardegna ha emesso un’Allerta meteo per alte temperature: “Dal pomeriggio di oggi e fino alla giornata di lunedì prossimo 9 luglio si prevede sulla Sardegna un ulteriore e graduale aumento delle temperature. In particolare – si spiega in una nota – nel pomeriggio di oggi le temperature saranno molto elevate nelle zone interne, mentre da sabato a ...

Allerta caldo a Firenze : confermato il codice rosso oggi e domani : Prosegue anche nel weekend l’Allerta Caldo a Firenze: il codice rosso sarà in vigore oggi e domani ma domenica sarà declassato a giallo, secondo il nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla salute coordinato dal ministero della salute. Secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà di ...