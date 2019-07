Ali di Libertà | Andrea Bocelli e Serena Rossi alla guida di una serata benefica per

Mattatella : Giuliano - libertà e legAlità : 10.57 "Il ricordo di Boris Giuliano rafforza la consapevolezza del valore della legalità come condizione di libertà e di coesione sociale". Così il presidente Mattarella ricorda il capo della squadra mobile di Palermo assassinato da Cosa Nostra il 21 luglio 1979. L'esempio di Giuliano rafforza "l'impegno responsabile dell'intera comunità nazionale per giungere al definitivo sradicamento del criminale fenomeno mafioso" e per questo "la ...

Mattarella : Giuliano - libertà e legAlità : 10.57 "Il ricordo di Boris Giuliano rafforza la consapevolezza del valore della legalità come condizione di libertà e di coesione sociale". Così il presidente Mattarella ricorda il capo della squadra mobile di Palermo assassinato da Cosa Nostra il 21 luglio 1979. L'esempio di Giuliano rafforza "l'impegno responsabile dell'intera comunità nazionale per giungere al definitivo sradicamento del criminale fenomeno mafioso" e per questo "la ...

Migranti : Meloni - ‘in corso attacco a sovranità e libertà itAliana’ : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “Dietro al tema dell’immigrazione non c’è nemmeno più un problema ideologico ma un attacco reale alla sovranità e alla libertà italiana. Quando si violano i confini di una Nazione e parlamentari di quella stessa Nazione vanno ad applaudire, vuol dire che si è perso il lume della ragione. L’Italia deve far rispettare i suoi confini e le sue regole perché altrimenti è morta”. Lo ...

De Vito ai domiciliari. LegAli soddisfatti solo con piena libertà : Roma – Marcello De Vito esce dal carcere di Regina Coeli, dove era detenuto da tre mesi, e va agli arresti domiciliari. Il gip Maria Paola Tomasello ha accolto l’istanza dei Legali del presidente dell’Assemblea capitolina (anche se sospeso) su parere favorevole della Procura. “Siamo soddisfatti dell’accoglimento dell’istanza difensiva e felici che De Vito possa tornare all’affetto dei suoi cari e che ...

Alternativa Forza ItAlia 4.0 con una nuova carta delle libertà e dei diritti per tutti : Se davvero per Forza Italia, con Mara Carfagna coordinatrice nazionale, si profilerà una nuova stagione 4.0 lo capiremo presto e dai toni che la cura della nuova madrina andrà a imprimere al dibattito.Per questo da tempo, da quando Forza Italia, unico partito del vecchio centrodestra, decise di dotarsi di un dipartimento Libertà Civili e diritti Umani (era l’ottobre del 2014), crediamo nella necessità di ...

DAZN rinnova i diritti esclusivi per l’ItAlia di Copa Libertadores e Copa Sudamericana : ecco tutti i dettagli dell’offerta : DAZN rinnova i diritti esclusivi per l’Italia di Copa Libertadores e Copa Sudamericana per altri 4 anni: l’accordo include anche la ReCopa Sudamericana DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, ha annunciato oggi il rinnovo dei diritti esclusivi per l’Italia di CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana e CONMEBOL ReCopa dal 2019 al 2022. A partire dagli ottavi di ...

Austria - Sergio Mattarella in visita a SAlisburgo. Manifestanti urlano slogan per la capitana di Sea Watch : ‘Carola libertà’ : Una manifestazione per la liberazione della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, è in corso a Salisburgo sotto la casa natale di Mozart, dove si trova in visita il Presidente Sergio Mattarella. Circa una quarantina di attivisti locali si sono radunati all’ingresso del sito storico, urlando slogan come “Libertà per Carola” e “Antifascismo”, rigorosamente in italiano. Diversi anche gli slogan contro Matteo ...

DAZN acquista i diritti della Libertadores in ItAlia : Copa Libertadores DAZN – La piattaforma di sport in streaming DAZN ha annunciato il rinnovo dei diritti esclusivi per l’Italia di tre competizioni CONMEBOL: Copa Libertadores, Copa Sudamericana e Recopa Sudamericana. I diritti di trasmissione sono validi dal 2019 al 2022. A partire dagli ottavi di finale, la piattaforma di streaming trasmetterà le migliori partite […] L'articolo DAZN acquista i diritti della Libertadores in ...

A SAlisburgo i manifestanti chiedono a Mattarella libertà per Carola Rackete : L'arrivo a Salisburgo di Sergio Mattarella è stato accolto da striscioni e proteste di chi chiede libertà per Carola Rackete. Durante tutta la sua visita in città,...

SAlisburgo - manifestanti chiedono libertà per Carola a Mattarella : Una manifestazione per la liberazione della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, è in corso a Salisburgo sotto la casa natale di Mozart, dove si trova in visita il Presidente Sergio Mattarella. Circa una quarantina di attivisti locali si sono radunati all’ingresso del sito storico, urlando slogan come “Libertà per Carola” e “Antifascismo”, rigorosamente in italiano. Un cordone di Polizia ...

Forza ItAlia - Mariastella Gelmini : "Anche io alle primarie Forza ItAlia tornerà il partito delle libertà" : La candidatura di Mariastella Gelmini alle primarie di Forza Italia cambia le carte in tavola. Il futuro di Fi sembrava passare attraverso una sfida a due, Giovanni Toti versus Mara Carfagna. Ora in campo c' è anche la presidente dei deputati azzurri. Come è maturata questa scelta? «Non sarà una sfi

Salman Rushdie in ItAlia : “La libertà d’espressione è in pericolo in tutto il mondo” : Intervista esclusiva allo scrittore indiano naturalizzato britannico Salman Rushdie, presente a Napoli per Le Conversazioni 2019, sui temi delle migrazioni di massa, libertà di stampa, Brexit e del suo amore per l'Italia e per i libri di Elena Ferrante. Con un videomessaggio di Roberto Saviano a cui l'autore de "I figli delle mezzanotte" e "Versi satanici" si sente legato da sincera amicizia.Continua a leggere

Nudismo & SessuAlità - tra sole e natura - libertà di essere se stessi : Per coloro che praticano naturismo la parola Sessualità non va associata mai al fatto di essere nudi. Ci sono anche dei regolamenti comportamentali nei campeggi e siti naturisti (sopratutto all’estero), dove bisogna avere sempre un atteggiamento tale da non indurre gli altri a sentirsi a disagio. Facile a dirsi, per chi frequenta abitualmente tali ambiti, per gli altri, almeno inizialmente, a proprio agio è abbastanza difficile ...

Festa della Repubblica - l’ItAlia celebra il 2 giugno. Mattarella : “73 anni di pace e libertà” : L'Italia celebra oggi, 2 giugno, la Festa della Repubblica. Tanti gli appuntamenti in tutto il Paese, il cui fulcro la parata militare lungo i Fori imperiali a Roma, travolta quest'anno dalle polemiche contro la ministra Trenta. Mattarella: "settantatre anni di pace per il nostro Paese, garantiti dai valori di libertà, giustizia e democrazia". Salvini: "Orgoglioso di poter esercitare il mio ruolo".