Alessio Bruno | dopo l' arresto per droga la compagna si sfoga | ' Ha deluso me e la famiglia'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) Nei giorni scorsi ha suscitato grande scalpore la notizia dell'di, ex protagonista di Temptation Island, il quale è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per spaccio di. Il ragazzoessere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti nei pressi di Tiburtina è stato fermato dalle Forze dell'Ordine che hanno perquisito la sua abitazione, dove hanno trovatoe soldi, frutto probabilmente della sua attività. La fidanzata di, Eleonora D'Alessandro, in questi giorni è rimasta in silenzio ma proprio ieri ha deciso di fare un po' di chiarezza su questa triste vicenda, pubblicando un lungo post-sfogo sul suo profilo Instagram. La verità della fidanzata dil': 'Ha sbagliato e deve pagare ma io lo amo' Eleonora ha ammesso di aver pubblicato questo lungo post per dare voce anche adche in questo ...

