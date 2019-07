Fonte : ilmattino

(Di martedì 23 luglio 2019) Si erato con l'sull'strada Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza die nello schianto era rimasto ucciso ildi 13 anni. Fabio Provenzano, 34 anni, che aveva...

Notiziedi_it : Alcamo, si schianta in auto durante la diretta Facebook e uccide il figlio: l'uomo era sotto effetto di cocaina - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Alcamo, si schianta in auto durante la diretta Facebook e uccide il figlio: l'uomo era sotto effetto di cocaina https:/… - SaCe86 : Alcamo, si schianta in auto durante la diretta Facebook e uccide il figlio: l'uomo era sotto effetto di cocaina… -