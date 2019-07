8 anni fa si spegneva Amy Winehouse | l’angelo inquieto del soul

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 23 luglio 2019) Il 23 luglio 2011, nella sua casa al n.30 di Camden Square, a Londra, siAmy. Alle 15:53 il suo corpo senza vita veniva rinvenuto dalla guardia del corpo Andrew Morris. La popstar giaceva sul letto, nella sua stanza, circondata da bottiglie di vodka. La sera prima aveva trascorso il tempo a guardare video di se stessa su YouTube, un atteggiamento che - come riferì Morris durante una deposizione - la cantante non aveva mai avuto, e da qualche giorno aveva ripreso a bere. La voce di Rehab aveva sconfitto la tossicodipendenza, ma aveva ancora un conto in sospeso con la dipendenza da alcol. La sera del 22 luglio, inoltre, Amypostò un tweet senza senso: "Oinka oikna oinka why you awake" e mangiò cibo indiano. Amy, riferì Morris, era tranquilla, chiusa nella sua stanza a consumare il suo pasto e a guardarsi attraverso i video postati dai fan su ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: 8 anni fa si spegneva @amywinehouse, l'angelo inquieto del soul - OptiMagazine : 8 anni fa si spegneva @amywinehouse, l'angelo inquieto del soul - GOAT33119490 : RT @musmics: 8 anni fa si spegneva a 27 anni una delle più promettenti stelle della musica contemporanea: Amy Winehouse. -