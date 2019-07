Zingaretti:governo con M5S no obiettivo

"Nessuncon il M5S è alle porte e nessuncon il M5S è l'del Pd. Questo anche Franceschini lo dice in modo chiarissimo". Così il segretario del Pd Nicola,riferendosi all'intervista rilasciata da Dario Franceschini al Corsera. "Così come prendere atto che ci sono due forze diverse -ha aggiunto- significa semplicemente evitare che sempre di più diventino un blocco. Invece non è così". "Ci vogliono distrarre dai loro disastri","concentriamoci" nella nostra funzione di opposizione.(Di lunedì 22 luglio 2019)