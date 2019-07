Zingaretti | governo Pd-M5s non è nostro obiettivo | concentriamoci a fare opposizione

Governo - Zingaretti : “Smentisco possibilità di alleanza tra PD e M5s - in caso di crisi voto” : “Nessun Governo con il M5s è alle porte e nessun Governo con il M5s è l’obiettivo del Pd. Questo anche Franceschini lo dice in modo chiarissimo”. Così a margine di una iniziativa a Roma il segretario del Pd Nicola Zingaretti, riferendosi all’intervista rilasciata oggi da Dario Franceschini. “Così come prendere atto che ci sono due forze diverse – ha aggiunto – significa semplicemente evitare che sempre di più ...

Zingaretti : governo indecente - elezioni : 23.37 "Il gatto e la volpe Di Maio e Salvini hanno lanciato svariate bombe di distrazione di massa. Molte delle quali veramente indecenti. Ma non s'illudano, il Pd non si fa distrarre". Così il segretario del Pd Zingaretti. "Il tema è sapere i legami della Lega con Putin", ribadisce Zingaretti. Il governo "ha fallito, si è impantanato e non produce più nulla per i cittadini. Mollate le poltrone. governo a casa e la parola agli italiani".

Fondi russi alla Lega - Zingaretti : “Salvini ha paura di venire alle Camere. Gravissimo e inquietante. Governo? Esperimento fallito” : “È Gravissimo il fatto che il ministro dell’Interno, da giorni sollecitato a riferire in Parlamento, ne parla dappertutto ma ha paura a parlarne di fronte alle Camere. E’ molto inquietante“. Sono le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, sul caso dei Fondi russi al Carroccio. Circa il futuro del governo gialloverde, Zingaretti osserva: “Crisi ...

Pd - Zingaretti lancia mobilitazione contro il governo del ‘Gatto e la Volpe’ e i loro “accordicchi” : Il segretario dem Nicola Zingaretti lancia una mobilitazione contro il governo Lega-M5S e contro Salvini e Di Maio, annunciando per il prossimo martedì una riunione a Roma dei segretari regionali e delle città metropolitane e per il prossimo venerdì la direzione nazionale del Partito Democratico.Continua a leggere

**Pd : Zingaretti - ‘in campo contro governo del ‘Gatto e la Volpe’ - venerdì Direzione’** : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Ambiente, lavoro, scuola, investimenti, infrastrutture, imprese, crescita. Il Pd serra le fila per la battaglia politica nel Paese e per la Costituente delle idee. Martedì sono stati convocati a Roma i segretari regionali e delle città metropolitane. venerdì la direzione nazionale”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.“L’ennesima lite tra Salvini e Di ...

Governo - Zingaretti : legati a poltrone : 17.27 "E' tutto molto triste: non si parla più dell'Italia, della crescita, del lavoro, della manovra e c'è un gioco di potere tra due partiti, che non sono uniti più su niente se non dalla voglia di essere stretti sulle loro poltrone". Cosi' il segretario del Pd, Zingaretti, in un'intervista a Radio radicale. "L'esperimento giallo-verde è fallito, dovrebbero prenderne atto", afferma. "Inquietante-sottolinea-che il ministro degli ...

Governo : Zingaretti - ‘Conte ostaggio - vittima e protagonista di situazione folle’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Conte è insieme ostaggio, vittima e protagonista di questa situazione folle. E’ il presidente del Consiglio di un Governo che non riesce quasi mai a riunirsi e quando prende decisioni, i due vicepremier escono dalla stanza in cui si prendono le decisioni”. Lo dice Nicola Zingaretti a Radio radicale. L'articolo Governo: Zingaretti, ‘Conte ostaggio, vittima e protagonista di ...

Governo : Zingaretti - ‘ora si preparano a inciucio - governicchi e rimpasto’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Per colpa di Salvini e Di Maio in Italia non si parla più dei problemi degli italiani, il lavoro, la Scuola, l’Università, la crescita, lo sviluppo ma solo litigi, sgambetti e pugnalate alle spalle. Ora sembra che stia cambiando tutto di nuovo, non vorremmo che ci si trovasse di fronte ad un nuovo inciucio o a un governicchio o magari ad un rimpasto. Ci opponiamo a tutto questo e prepariamo ...

Zingaretti : "Nessuna possibilità di governo M5s-Pd" : Non c'è nessuna possibilità di un governo Pd-M5s in questo Parlamento? "La risposta è no, l'ho sempre pensato e alla luce di questo dibattito sono ancora più convinto". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a 'In onda' su La7. "L'ipotesi della mozione di sfiducia nei confronti di Salvini è in campo, dopo una serie di altre iniziative", ha detto ancora Zingaretti, precisando che la mozione ...

Zingaretti : governo ha fallito - vada via : Progetto politico giallo-verde è fallito, ormai insulti continui. "La novità di queste ore è che il progetto politico del governo gialloverde, ammesso che ci sia mai stato,è fallito. Siamo agli insulti continui e alla paralisi totale. La smettano con questa sceneggiata e traggano le conseguenze". Lo ha detto il leader del Pd Zingaretti In visita al Campus di Amatrice,da presidente della Regione Lazio, Zingaretti afferma:"Questa scuola è ...