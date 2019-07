Zingaretti | con eccellenze come Bambin Gesù siamo al centro del mondo

Zingaretti : "Un governo con M5s non è obiettivo del Pd" : "Nessun governo con M5s è alle porte e nessun governo con il M5s è l'obiettivo del Pd. Questo anche Franceschini lo dice in modo chiarissimo": lo ha detto il segretario Pd, Nicola Zingaretti, a margine di una iniziativa della Regione Lazio in campo sanitario a Roma. Prosegue Zingaretti. "Così come prendere atto che ci sono due forze diverse significa semplicemente evitare che sempre di più diventino un blocco. Invece non è così. Il mio ...

Pd : Faraone - 'ho consegnato tessera a Zingaretti' : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - "Ho consegnato la mia tessera del Pd al segretario Nicola Zingaretti". Lo ha detto Davide Faraone durante una conferenza stampa, a Palermo, convocata dopo l'annullamento da parte della commissione nazionale di garanzia dei dem della sua elezione a segretario del Pd Sic

DALLA CINA/ Lao Xi : Salvini e Zingaretti - la doppia sconfitta che rilancia Conte : La crisi di governo sembra svanita, ma occorre interrogarsi su due sconfitte: quelle di Salvini e Zingaretti. Oltre che sui calcoli del Colle

Il Commissario Montalbano : quale futuro per la serie tv con Luca Zingaretti? : Luca Zingaretti e Andrea Camilleri Tra i tanti ricordi e messaggi di cordoglio per la morte di Andrea Camilleri non poteva mancare quello di Eleonora Andreatta. Il direttore di Rai Fiction ha definito lo scrittore una sorgente viva e vitale di storie. Ecco le sue parole. “Andrea Camilleri ci consegna un’esperienza e un lascito unici, per tutti, per i lettori, per gli spettatori e, in particolare per la Rai il cui cammino che s’intreccia in ...

Pd - Zingaretti lancia mobilitazione contro il governo del ‘Gatto e la Volpe’ e i loro “accordicchi” : Il segretario dem Nicola Zingaretti lancia una mobilitazione contro il governo Lega-M5S e contro Salvini e Di Maio, annunciando per il prossimo martedì una riunione a Roma dei segretari regionali e delle città metropolitane e per il prossimo venerdì la direzione nazionale del Partito Democratico.Continua a leggere

**Pd : Zingaretti - ‘in campo contro governo del ‘Gatto e la Volpe’ - venerdì Direzione’** : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Ambiente, lavoro, scuola, investimenti, infrastrutture, imprese, crescita. Il Pd serra le fila per la battaglia politica nel Paese e per la Costituente delle idee. Martedì sono stati convocati a Roma i segretari regionali e delle città metropolitane. venerdì la direzione nazionale”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.“L’ennesima lite tra Salvini e Di ...

Governo : Zingaretti - ‘Conte ostaggio - vittima e protagonista di situazione folle’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Conte è insieme ostaggio, vittima e protagonista di questa situazione folle. E’ il presidente del Consiglio di un Governo che non riesce quasi mai a riunirsi e quando prende decisioni, i due vicepremier escono dalla stanza in cui si prendono le decisioni”. Lo dice Nicola Zingaretti a Radio radicale. L'articolo Governo: Zingaretti, ‘Conte ostaggio, vittima e protagonista di ...

Borsellino : Zingaretti - ‘nel loro ricordo il nostro impegno contro la mafia’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “19 luglio 1992: Paolo #Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Non dimentichiamo. Nel loro ricordo il nostro impegno contro la mafia”. Lo scrive su twitter Nicola Zingaretti. L'articolo Borsellino: Zingaretti, ‘nel loro ricordo il nostro impegno contro la mafia’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Luca Zingaretti è Paolo Borsellino – I 57 giorni : ‘Racconto i suoi giorni fragili’ : “Gliela vogliamo dare a Cosa Nostra la possibilità di fare fuori me senza toccare voi?”. Il lato ironico e umano del giudice Paolo Borsellino viene fuori sin dalla prima scena di Paolo Borsellino – I 57 giorni, la fiction firmata da Alberto Negrin sugli ultimi giorni del magistrato antimafia. Il film per la tv è in onda in replica venerdì 19 luglio su Rai 1 alle 21,25; quando arrivò sui canali nazionali in prima visione per la ...

Governo : Zingaretti - ‘progetto Lega-M5S fallito - traggano conseguenze’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il progetto politico del Governo gialloverde, ammesso che ci sia mai stato, è fallito. Ormai siamo agli insulti continui e soprattutto alla paralisi totale che pagano gli italiani. La smettano con questa sceneggiata e traggano le conseguenze”. Lo scrive Nicola Zingaretti su twitter. L'articolo Governo: Zingaretti, ‘progetto Lega-M5S fallito, traggano conseguenze’ sembra essere il ...