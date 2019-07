Zaia: non vogliamo Paese di serie A e B

I vantaggi dell'Autonomia sono l'efficienza e la responsabilita, soprattutto premiare le virtuosità,"ma non si creerà undiA e diB". Lo dice il governatore del Veneto Luca."Questa è una brutta manfrina -aggiunge- che nonpiù sentire". "Il mio auspicio è che il governo dia subito vita alla sua proposta di autonomia in maniera tale che si possa confrontarla con la nostra e se ci sarà un punto d'incontro la firmeremo.Se invece sarà una farsa, una finta autonomia,sicuramente non la firmeremo",dice.(Di lunedì 22 luglio 2019)