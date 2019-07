WWF | emergenza fauna nel Mediterraneo | a rischio la metà delle specie di squali | razze e

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Èper laacquatica del, in particolare per gli, lee le chimere. Oltre la86, infatti, è minacciata e un terzo di queste è prossima aldi estinzione. Questa situazione è un chiaro segnale della salute complessivamente precaria del Mar, la cui biodiversità marina è decimata dalla pesca eccessiva, come dimostra il nuovo report di WWF. Il report mette al primo posto la sovrapesca come minaccia per, animali che popolano gli oceani da almeno 400 milioni di anni e che l’uomo sta facendo sparire in pochi decenni. Nonostante questenon siano quasi mai il vero obiettivo dei pescatori, verdesche, mobule, torpedini, gattucci, mako e altrespesso protette vengono catturate accidentalmente in tutte le attività di pesca nele la maggior partevolte rigettate in mare. ...

