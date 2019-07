WhatsApp | le note vocali si potranno ascoltare anche senza aprire l’app

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) I messaggisono fra le caratteristiche più usate di. Attualmente con gli smartphone si possono leggere i messaggi testuali direttamente dalla tendina delle notifiche, non si può fare altrettanto con le. Presto questo limite non ci sarà più: a svelarlo è il portale Webetainfo, che sul suo account Twitter mostra una schermata in cui si vede la notifica di un messaggio vocale e la possibilità di ascoltarlodoverlicazione, quindi il mittente e il messaggio stesso. Semplicemente è stato aggiunto il player, ossia il pulsante Play per la riproduzione di contenuti multimediali: basta selezionarlo peril messaggio. Per il momento, la novità riguarda solo la versione beta (una versione di test) e non ci sono indicazioni circa la data di diffusione. Secondo la fonte l’attesa non dovrebbe essere troppo lunga perché la nuova funzione è ...

