Watch Dogs Legion e gli NPC | il creative director spiega perché saranno controllabili

Watch Dogs Legion non uscirà nello stesso trimestre di Cyberpunk 2077 e Ubisoft tira un sospiro di sollievo : Oltre ad offrire gli aggiornamenti dei dati di vendita per The Division 2 e confermare il PC come piattaforma più redditizia, Ubisoft ha anche avuto il tempo di parlare un po' delle loro prossime uscite nel recente incontro finanziario trimestrale. Un gioco di cui si è parlato è stato Watch Dogs Legion, probabilmente la più grande uscita imminente.Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha affermato che, in seguito al reveal, Watch Dogs Legion "ha ...

Watch Dogs Legion : Prigione o Morte? A voi la scelta : Uno dei giochi più attesi è Watch Dogs Legion, il quale sarà disponibile a partire dal 2020 su PC, PS4 e Xbox One. Ubisoft torna a parlare del titolo soffermandosi su una meccanica interessante, scopriamo insieme di cosa si tratta. Watch Dogs Legion: Vivere o Morire? Come sapete nel corso del gioco potrete controllare diversi personaggi, compiendo delle scelte che muteranno il corso degli eventi. Una delle scelte ...

Watch Dogs Legion : in che modo inciderà il permadeath sulla storia principale? : Con Watch Dogs Legion, Ubisoft sta per creare qualcosa di ambizioso, grazie alla possibilità di reclutare e giocare con i personaggi presenti al suo interno.Il mese scorso il direttore creativo di Legion, Clint Hocking, aveva spiegato come la sceneggiatura del gioco avrà la bellezza di 20 differenti variazioni. Ogni personaggio quindi avrà diverse battute, voci e recitazioni. Ma come funziona la meccanica del permadeath e come va ad influire ...

Watch Dogs : Legion collaborerà con HitRecord : Ubisoft chiede agli utenti di realizzare le musiche per il gioco : Watch Dogs: Legion è il nuovo gioco Ubisoft ad annunciare una collaborazione con la società di produzione creativa HitRecord di Joesph Gordon Levitt, e questa volta si chiede agli utenti di fornire la loro musica per il prossimo capitolo della serie.Come riportato nell'annuncio, l'idea è quella di creare dieci canzoni originali da inserire nel gioco, con HitRecord che fungerà da hub di collaborazione per musicisti e compositori che potranno così ...

PS Store : Watch Dogs 2 - Assassin's Creed Origins - FIFA 19 Champions Edition e molti altri giochi tra le "Offerte di luglio" : Tempo di grandi sconti su PlayStation Store: da oggi, 10 luglio, iniziano le "Offerte di luglio", che propongono tantissimi giochi in sconto.Come riporta PlayStation Blog, i giocatori potranno acquistare con il 70% di sconto apprezzati titoli come Watch Dogs 2, Assassin's Creed Origins, FIFA 19 Champions Edition, A Plague Tale: Innocence e moltissimi altri ancora. La promozione sarà valida fino al 24 luglio e, sulle pagine di PS Blog, potete ...

Watch Dogs Legion : il gioco presenterà "tra le migliaia e i milioni" di NPC : Watch Dogs Legion ci porterà in Inghilterra, e questa volta offrirà anche la possibilità, al giocatore, di vestire i panni degli NPC di gioco.In particolare, riporta Gamecrate, il numero degli NPC che potremmo incontrare è molto alto. In occasione di un'intervista infatti, Shelley Johnson, associate producer del gioco, sugli NPC presenti il gioco ha dichiarato: "Non abbiamo un limite. Potrebbe collocarsi ovunque tra le migliaia e i milioni".In ...

Watch Dogs Legion : Ubisoft è convinta che sarà un qualcosa di speciale : Watch Dogs: Legions è stato senza dubbio uno dei protagonisti dell'E3 2019, il pubblico è infatti rimasto molto colpito dal gioco, specialmente riguardo alla possibilità di controllare qualunque PNG nella mappa.Come riporta Comicbook, Ubisoft sembra essere molto sicura della qualità del suo gioco, come emerge durante una recente intervista fatta ad Alain Corre:"Sapevamo di avere qualcosa di molto, molto buono tra le mani, ci sono decine di ...

Watch Dogs Legion : si ricorrerà alla modulazione della voce per rendere unico ogni personaggio : Se anche voi non vedete l'ora di immergervi nella Londra post-Brexit di Watch Dogs Legion ma temete decine di PNG tutti uguali, non preoccupatevi in quanto Ubisoft ha dichiarato che questo non accadrà.Come riporta VG247, la compagnia francese ha infatti annunciato che grazie alla modulazione della voce, si potranno creare centinaia di personaggi diversi, con linee di dialogo che non appariranno mai riciclate o ripetitive. Il creative director ...

La sceneggiatura di Watch Dogs Legion avrà "20 differenti variazioni" : Watch Dogs Legion vi permetterà di giocare come qualsiasi NPC nel gioco e perciò non c'è un singolo protagonista. Ogni londinese che vedi e incontri può e farà parte della storia, a seconda di chi sceglierete di reclutare.Ma questo ha implicazioni serie sulla narrazione e sul modo in cui si svolge, perché potrete decidere chi interpreterà una parte e chi no, e quando tutte queste persone reciteranno una parte. Ogni sequenza, quindi, richiede ...

Watch Dogs Legion farà pensare in modo "diverso" i giocatori : Watch Dogs Legion sembra proprio essere il capitolo della saga più ambizioso, infatti permetterà al giocatore di prendere il controllo di ogni personaggio presente sulla mappa di gioco, ognuno dotato di statistiche ed abilità differenti. Le vicende saranno ambientate in una sorvegliatissima Londra post-Brexit, tuttavia Ubisoft ha confermato che non ci sarà nessun messaggio politico diretto all'utente.Come riporta Gamesindustry, il creative ...

Anteprima Watch Dogs Legion : l’ambizione di Ubisoft nella Londra post-brexit : Senza paura di esagerare, Watch Dogs Legion può essere tranquillamente definito come uno dei videogame più ambiziosi visti tra le bellezze poligonali di Los Angeles. Quelle messe in gioco dai principali attori dell'industria videoludica in occasione dell'E3 2019, a cui Ubisoft ha naturalmente partecipato mostrando a stampa e pubblico la sua line-up pensata per il prossimo futuro. Un futuro che, giocoforza, fa rima anche con la nuova iterazione ...

La mappa di Watch Dogs Legion presenterà 8 quartieri di Londra : Possiamo tranquillamente affermare che Watch Dogs Legion si è rivelato essere uno dei titoli più attesi dell'intera scuderia Ubisoft, il titolo è ambientato in una Londra post-Brexit e presenta alcune funzioni molto interessanti.Come riporta Gamingbolt, come da tradizione Ubisoft stiamo parlando di un open world, tuttavia la mappa conterrà ben 8 quartieri di Londra. Certo al momento non possiamo ancora farci un'idea circa le dimensioni reali ...

Watch Dogs Legion : scuse da parte di Ubisoft per la pubblicità promozionale che non è piaciuta alla Cina : Ubisoft ha dovuto chiedere scusa alla Cina per una pubblicità promozionale che riguardava Watch Dogs Legion.Come riporta PlayStation Lifestyle, un utente su ResetEra, Vinnykapa, ha spiegato che i cittadini di Hong Kong sono scesi in piazza il 13 giugno per protestare contro una proposta di legge che consentirebbe l'estradizione di individui considerati criminali da Hong Kong a Pechino.Nello stesso giorno Ubisoft ha pubblicato gli annunci ...

Watch Dogs : Legion attira l'attenzione della BBC : Watch Dogs: Legion è stato mostrato all'E3 questa settimana, ed essendo ambientato in una Gran Bretagna distopica post Brexit il titolo non poteva che catturare l'interesse dei media, in particolare della BBC.Come riporta Eurogamer.net la domanda è principalmente una: Watch Dogs: Legion offre una rappresentazione realistica del nostro futuro? A rispondere è il creative director di Legion, Clint Hocking, il quale ha sottolineato come il team ...