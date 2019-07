Warrior | lo spaghetti western in salsa cinese ideato da Bruce Lee

Fonte : wired

(Di lunedì 22 luglio 2019) https://www.youtube.com/watch?v=79rtcCnaeyo, serie targata Cinemax (la sorella a target maschile e più adulto del canale via cavo americano Hbo) e l’ultima arrivata (con due episodi tutti i lunedì in prima serata) sul canale Sky Atlantic, nasce da un’idea per uno show televisivo diLee. L’icona del cinema di Hong Kong (ma nato negli Usa da padree madre eurasiatica) buttò giù il soggetto su un immigratoesperto in arti marziali che sbarcava a San Francisco (città natale di Lee) durante la guerra tra gang locali del 1870 e vi si ritrovava coinvolto. Il protagonista Ah Sahm, giovanotto originario del Foshan (come Lee), è per un quarto bianco (suo nonno era un marinaio americano), è forte, sfrontato e idealista: appena dopo aver posato il primo passo su suolo straniero reagisce massacrando di botte le guardie di frontiera che umiliano e malmenano i compatrioti ...