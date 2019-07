Von der Leyen : “Mai fatte promesse all’Italia per la nomina del Commissario” : “Sono stati formulati auspici, ma non può esser fatta nessuna promessa fino a quando tutto lo schema non sarà completato”. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen , in un colloquio allo Spiegel, nega di aver promesso alcunché in termini di posti in Commissione o finanziari nei prossimi bilanci pluriennali dell’Unione ai governi di Polonia, Ungheria o Italia per assicurarsene i voti al Parlamento europeo così da ...

Antonio Socci : da Carola Rackete alla Von der Lyene - piano-tedesco per tenere sottomessa l'Italia : Prima la vicenda di Carola Rackete e della Sea Watch, per cui - oltretutto - l' Italia ha dovuto subire pure la tirata d' orecchie del presidente della repubblica tedesco Frank-Walter Steinmeier (immaginiamo cosa accadrebbe a parti invertite). Poi la nuova presidente della Commissione europea, la te

Savona : 'Von der Leyen monitorerà conti italiani? Non le abbiamo delegato nostro potere' : Paolo Savona, durante la trasmissione 24 Mattino su Radio 24, ha commentato le prime dichiarazioni della nuova Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Ha affermato che i toni di queste prime frasi non gli piacciono, ma che comunque auspica un cambio di passo nei rapporti tra Italia ed Europa. A suo parere il nostro Paese ha affrontato crisi ben più gravi di quella odierna e perciò supererà anche questa grazie alle proprie ...

SCENARIO/ Conte e lo "schema Von der Leyen" per blindare il governo in crisi : Lo scontro Salvini-Di Maio appare archiviato, ora si apre quello con Conte. Ma il ministro dell'Interno ha già le mani legate dalla manovra

Pragmatica - seria e determinata. Ecco la Ursula Von der Leyen che conosco : Non c’è stato neppure il tempo di esprimere la giusta soddisfazione per l’elezione, tesa e un po’ fortunosa, di Ursula von der Leyen (UvdL) a presidente della Commissione europea che già cominciano le bordate tese a sminuire l’importanza almeno dell’evento in sé, indipendentemente da quanto UvdL sar

Ue - Savona : “Ursula Von der Leyen dice che monitorerà conti italiani? Non mi faccio disturbare da questa frase. Diamoci una calmata” : “La presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha detto che monitorerà da vicino i conti italiani? questa frase, detta così, non mi piace. Non avrebbe dovuto dire che sta monitorando, come se noi avessimo delegato il nostro potere. Noi siamo all’interno di un sistema che si deve preoccupare dello sviluppo del reddito e della protezione del benessere sociale e io mi attendo da Von der Leyen un discorso di diverso ...

Elisabetta Trenta - dopo l'sms di ringraziamento della Von der Leyen la voce : "Mandano lei in Europa" : "È merito tuo, me ne ricorderò". l'sms che secondo Dagospia la neo-presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen avrebbe inviato alla ministra della Difesa Elisabetta Trenta per il sostegno avuto nell'elezione a Strasburgo potrebbe presto trasformarsi in una chiamata nella squadra. Leggi anch

Giordano contro Ursula Von der Leyen : 'Già atteggiamento sbagliato verso l'Italia' : La nomina di Ursula von der Leyen a capo della Commissione Europea è stata oggetto di discussioni e dibattiti politici. Quella rivestita dall'ex Ministro tedesco è una carica delicata, in una fase in cui l'Europa deve scegliere che direzione intraprendere. Ci sono rilevanti patate bollenti che Bruxelles dovrà gestire, a partire dalla situazione dei conti di un Paese come l'Italia, il cui attuale governo non ha avuto un rapporto eccellente con i ...

Si intreccia il puzzle dei commissari per Von der Leyen - niente veti su nome Lega : Quindici nomi sono gia' sulla scrivania di Ursula von der Leyen, undici (o 12 a seconda se Brexit accadra' davvero il 31 ottobre o ci sara' un rinvio) devono ancora arrivare. Il tempo limite e' il 26 di agosto, trapela dalla presidenza finlandese, poi spettera' alla presidente designata comporre il puzzle a settembre e formare la sua squadra. I singoli commissari passeranno al vaglio delle commissioni parlamentari competenti la prima settimana ...

Elisabetta Trenta - Dagospia : c'è lei dietro l'elezione della Von der Leyen - l'sms che lo dimostra : La bomba la sgancia Dagospia, in un "Dagoreport" che esordisce così, andando dritto al punto: "Non molti sanno che dietro il voto grillino alla Von Der Leyen c'è Elisabetta Trenta. È stata lei ad aprire i contatti tra la tedesca e i 5 Stelle quando è arrivata sul tavolo l'ipotesi della sua candidatu

Von der Leyen : "Cercherò sempre un approccio costruttivo con l'Italia" : La neo eletta presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è già intervenuta pubblicamente sulla delicata situazione in cui si trova l'Italia coi suoi conti pubblici dopo esser riuscita per ben due volte in pochi mesi a scongiurare l'avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione UE.Dopo qualche settimana di trattative e tira e molla, la decisione della Commissione UE era arrivata poco più di due settimane fa, ...

Per Savona Von der Leyen comincia male : "Diamoci tutti una calmata" : “Non mi piace quella frase, dovrebbe essere in positivo”. Il presidente della Consob Paolo Savona commenta un passaggio della prima intervista di Ursula Von der Leyen, neo presidente della Commissione europea, in cui afferma che monitorerà attentamente i conti pubblici italiani.“L’Europa non deve mandare messaggi: ‘Avete un rischio, avete un rischio’ - spiega ai microfoni di Radio 24 - il nostro rischio ...

Giorgetti si sfila dall'Ue - Von der Leyen avverte Roma : strada in salita per commissario Lega : La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avverte l'Italia sul commissario e sui conti. E mentre Giancarlo Giorgetti sale al Colle per annunciare la sua rinuncia definitiva...

Ue - Von der Leyen all'Italia : "Monitorerò da vicino i vostri conti" | "Migranti? Giusto voler cambiare" : Conti e migranti, la neopresidente della Commissione Ue affronta temi centrali per Roma. Sulla possibilità che l'Italia proponga un commissario della Lega ricorda "il diritto di ciascuno Stato membro a proporre i propri commissari". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio si sfila