Volvo | campagna di richiamo per 507 mila auto a livello mondiale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Sono complessivamente 507i veicoli, commercializzati in tutto il mondo, verso cuiha fatto partire unadi. Si tratta di veicoli costruiti tra il 2014 e il 2019, con motore 2.0 diesel da quattro cilindri, che a causa di un componente fallato del motore, potrebbero ingenerare combustioni. I modelli in questione sono quindi S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC60 e XC90. Finora, specifica in una nota la Casa svedese di proprietà cinese, non si hanno notizie di danni ma a seguito delle indagini interne condotte, “in casi molto rari il componente in plastica del motore potrebbe sciogliersi e deformarsi, così da provocare l’incendio del vano motore”: per questo, annuncia ancora, i proprietari riceveranno tutti delle lettere in cui si chiederà di recarsi nelle concessionarie più vicine per segnalare le propriee mandarle in riparazione. Il sito ...

