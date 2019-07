Volley | Mondiali Under 21 2019 | l’Italia travolge il Bahrain | primo passo verso le

Volley femminile - Mondiali Under 20 2019 : l’Italia conquista l’argento - azzurre avanti 2-0 ma il Giappone inventa la rimonta : L’Italia non riesce nell’impresa di vincere i Mondiali Under 20 di Volley femminile, le azzurre si sono dovute accontentare della medaglia d’argento nella maniera più rocambolesca: le ragazze del CT Massimo Bellano si sono trovate avanti per 2-0 nella finale giocata ad Aguascalientes (Messico) ma poi hanno subito la rimonta del Giappone che si è imposto per 3-2 (23-25; 21-25; 25-20; 25-19; 15-12). L’Italia, che in ...

Volley femminile - Mondiali Under 20 2019 : Italia-Turchia 3-2. Le azzurre rimontano due set e volano in finale per il titolo! : Notte indimenticabile per la Nazionale italiana ai Mondiali Under 20 2019 di Volley femminile in corso di svolgimento in Messico. La formazione allenata da Massimo Bellano ha sconfitto la Turchia con il risultato di 3-2 (19-25; 24-26; 25-21; 25-16; 18-16) con una sensazionale rimonta al termine di un incontro equilibratissimo ed appassionante e ha quindi conquistato l’accesso alla finale della rassegna iridata giovanile. Le azzurre ...

Volley - Mondiali Under 21 2019 : Italia-Brasile 3-0. Azzurri inarrestabili - terza vittoria e primo posto nel girone! : Si conclude con il terzo successo consecutivo per la Nazionale italiana la prima fase del Mondiale Under 21 2019 di Volley maschile, in corso in Bahrain fino alla prossima settimana. Nella sfida valida per la prima posizione nel gruppo D, la formazione allenata da Monica Cresta ha superato agevolmente il Brasile con un convincente 3-0 (25-22; 25-15; 25-18) concludendo a punteggio pieno dopo le vittorie contro Canada e Polonia. L’esito ...

Volley - Mondiali Under 21 2019 : Italia-Polonia 3-0. La seconda vittoria proietta gli azzurrini alla seconda fase : Prosegue nella miglior maniera possibile il cammino della Nazionale italiana al Mondiale Under 21 2019 di Volley maschile in programma in Bahrain. Dopo il successo all’esordio contro il Canada, la formazione allenata da Monica Cresta ha centrato il primo obiettivo della manifestazione superando la Polonia con il risultato di 3-0 (25-23; 25-21; 28-26) e conquistando con una giornata d’anticipo la qualificazione alla seconda fase. Gli ...

Volley femminile - Mondiali Under 20 2019 : Italia-Russia 2-3. Sconfitta indolore per le azzurre che raggiungono la semifinale : Dopo cinque vittorie consecutive, arriva la prima Sconfitta per la Nazionale italiana al Mondiale Under 20 2019 di Volley femminile in corso di svolgimento in Messico. La giornata si è aperta con l’inaspettato successo della Cina sul Brasile e il risultato ha permesso alla formazione di Massimo Bellano di scendere in campo per l’ultima partita della seconda fase con la certezza matematica dell’accesso alla semifinale già ...

Volley - Mondiali Under 21 2019 : Italia-Canada 3-0. Esordio vincente per gli azzurrini - domani la sfida con la Polonia : Si apre nel miglior modo possibile l’avventura della Nazionale Italiana al Mondiale Under 21 2019 di Volley maschile in corso di svolgimento in Bahrain. La formazione allenata da Monica Cresta, inserita in un girone molto complicato con Brasile e Polonia, ha esordito con un successo superando in maniera decisamente convincete il Canada con il risultato di 3-0 (25-17; 25-17; 25-15). Nonostante l’assenza forzata di Diego Cantagalli, ...

Volley femminile - Mondiali Under 20 2019 : Italia-Cina 3-0. Azzurre inarrestabili - semifinale ad un passo! : Prosegue il cammino trionfale della Nazionale italiana ai Mondiali Under 20 2019 di Volley femminile. Nella seconda giornata della seconda fase, la formazione allenata da Massimo Bellano ha confermato quanto fatto vedere contro il Brasile regolando anche la Cina con il punteggio di 3-0 (25-19; 25-22; 25-20) e mettendo una seria ipoteca sul proseguimento del torneo. La situazione della Pool E vede infatti le Azzurre al comando con due vittorie e ...

Volley femminile - Mondiali Under 20 2019 : l’Italia inizia col botto - USA sconfitti. Show da 23 punti di Enweonwu : L’Italia inizia col botto i Mondiali Under 20 di Volley femminile che sono incominciati oggi in Messico, le azzurre hanno sconfitto gli USA per 3-1 (28-26; 18-25; 30-28; 25-22) nel match più difficile della fase a gironi e hanno ipotecato il primo posto nella Pool A che comprende anche le padrone di casa e Cuba. Le ragazze di coach Massimo Bellano hanno debuttato contro le sempre solide americane, era un esordio di fuoco ma la nostra ...

Beach Volley - Mondiali Amburgo 2019. Rimonta d’oro : Stoyanovskiy/Krasilnikov sul tetto del mondo : Sarà ricordato come il Mondiale delle prime volte quello di Amburgo 2019. Dopo il Canada, tocca alla Russia salire per la prima volta sul gradino più alto del podio iridato con Stoyanovskiy/Krasilnikov che si dimostrano più forti anche del tifo tedesco e piazzano la Rimonta vincente sui padroni di casa Thole/Wickler nella finale mondiale spegnendo gli entusiasmi dello stadio del tennis di Amburgo gremito in ogni ordine di posti. Entusiasmo alle ...

Beach Volley - Mondiali Amburgo 2019. Thole/Wickler : che impresa contro i norvegesi! La prima volta del Canada tra le donne : Un anno esatto fa, il 6 luglio 2018, Mol/Sorum subivano una sconfitta bruciante contro due giovani tedeschi sulla sabbia di Espinho, in Portogallo. Da quel momento i vichinghi invincibili hanno inanellato 70 successi e subito solo 5 sconfitte, aggiudicandosi otto dei dieci tornei più importanti tra World Tour e Campionati Europei. Un anno dopo Mol/Sorum devono alzare di nuovo bandiera bianca di fronte ai due ragazzi tedeschi che nel frattempo ...

Beach Volley - Mondiali Amburgo 2019. Rossi/Carambula non scalano la “montagna russa” : quinto posto che lancia la volata per Tokyo : Troppo alta la “montagna russa” per Enrico Rossi e Adrian Carambula che chiudono al quinto posto la loro fantastica avventura mondiale, fermandosi (0-2) di fronte ad una delle due coppie al momento ingiocabili per gli azzurri: i russi Stoyanovskiy/Krasilnikov. La possenza atletica dell’avversario fa la differenza per due giocatori come Rossi e Carambula che non fanno certo della prestanza fisica e dell’altezza il loro ...

Beach Volley - Mondiali Amburgo 2019. Lupo/Nicolai travolti dalla valanga norvegese : è quinto posto iridato : Non c’è stata partita, come si temeva. Al momento Daniele Lupo e Paolo Nicolai non possono neppure fare il solletico a Mol/Sorum che proseguono la loro marcia da schiacciasassi nel mondiale tedesco e volano in semifinale senza problemi. Due set veloci, un dominio nettissimo quello dei norvegesi che vanno a nozze contro il gioco ragionato della coppia azzurra che non riesce mai a cambiare marcia e si prende troppi pochi rischi in battuta e ...

Beach Volley - Mondiali Amburgo 2019. Quarti maschili : la mission impossibile di Lupo/Nicolai e Rossi/Carambula. Comunque vada sarà un successo : Comunque vada sarà un successo. La mattinata di Amburgo si colora di azzurro e propone l’assalto alle semifinali Mondiali di due coppie italiane, i vice-campioni olimpici Lupo/Nicolai e i “ripescati” Rossi/Carambula. La storia è già stata riscritta, ora si gioca per la leggenda, anche perchè le due coppie che rappresentano l’Italia, l’unica nazione assieme agli usa ad avere due squadre nei Quarti maschili, sono ...

Mondiali Beach Volley – Il resoconto di giornata : out Menegatti-Orsi Toth - passano il turno Rossi-Carambula e Lupo-Nicolai : Fuori la coppia Menegatti-Orsi Toth, passano il turno Rossi-Carambula e Lupo Nicolai: ecco il resoconto di giornata dei Mondiali di Beach Volley Da domani inizierà il week-end conclusivo dei Campionati Mondiali di Amburgo e l’Italia si presenterà con due coppie ancora in corsa. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale, con conseguente quinto posto raggiunto da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth per mano delle canadesi Pavan-Melissa, ...