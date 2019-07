Virginia Raggi licenzia i 7 dipendenti Ama accusati di furto di benzina

Virginia Raggi : "L'agenzia del demanio ha avviato l'iter per lo sgombero di CasaPound" : Virginia Raggi annuncia su Twitter l’avvio dell’iter per sgomberare lo stabile occupato da CasaPound a Roma.“Finalmente - scrive - l’Agenzia del demanio ha avviato l’iter per lo sgombero di CasaPound. Bene, questa situazione non è più tollerabile. Basta privilegi sulle spalle dei cittadini”. Finalmente @agenziademanio ha avviato iter per lo sgombero di #Casapound. Bene, questa situazione non ...

Nuoto : Virginia Raggi annuncia la candidatura di Roma per gli Europei 2022 : “Roma si candida ad ospitare gli Europei di Nuoto del 2022. La Capitale d’Italia vuole confermarsi protagonista delle rassegne sportive internazionali. Siamo pronti alla sfida per realizzare un evento sostenibile e che avvicini i cittadini allo sport“ La sindaca di Roma Virginia Raggi ha deciso e, attraverso un annuncio su twitter, ha confermato la candidatura della Città Eterna a ospitare la competizione natatoria continentale ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che l’emergenza rifiuti a Roma è tutta colpa di Virginia Raggi? : E’ vero, come dice lo scrittore e premio Nobel Mario Vargas Llosa, che Carola Rackete merita il premio Nobel per la Pace e che l’Europa deve seguire sui migranti le politiche di accoglienza del Canada? E’ vero che il nuovo palinsesto della Rai è “sovranista” e “salviniano”? E’ vero che l’emergenza rifiuti a Roma è tutta colpa della sindaca M5s Virginia Raggi? Questa settimana Marco ...

Virginia Raggi contro Valeria Marini : "Roma merita rispetto da parte di tutti. I personaggi pubblici dovrebbero dare l'esempio" : Il bagno di Valeria Marini nella fontana della Barcaccia, a Piazza di Spagna, in Roma, non è andato giù alla sindaca della capitale, Virginia Raggi.Tramite i propri canali ufficiali social, Virginia Raggi, infatti, ha condannato il gesto della showgirl, ribadendo i provvedimenti che la Polizia Locale di Roma ha deciso di emettere nei suoi riguardi.prosegui la letturaVirginia Raggi contro Valeria Marini: "Roma merita rispetto da parte di ...

Lazio - la squadra al completo ricevuta in Campidoglio da Virginia Raggi [FOTO] : La Lazio è stata ricevuta dal sindaco di Roma, Virginia Raggi in Campidoglio per celebrare la vittoria ottenuta lo scorso 15 maggio contro l’Atalanta allo stadio Olimpico. Presenti alla celebrazione, andata in scena all’Aula Giulio Cesare, il presidente Claudio Lotito, l’allenatore Simone Inzaghi con lo staff tecnico, la squadra e l’aquila Olimpia. Lazio, presentate le nuove maglie: tutto lo spettacolo della prima e della terza divisa ...

Di Maio smentisce le voci : "Il Movimento 5 stelle non ha abbandonato Virginia Raggi" : "Il Movimento 5 stelle e Virginia Raggi sono un corpo unico e sono un corpo estraneo per quel sistema che in passato si è permesso di lucrare sulla pelle dei romani per anni, prelevando dalle loro tasche per tutelare sempre e solo sé stesso. Quel sistema di potere che ha messo in ginocchio Roma vorrebbe ora togliersi di mezzo la sindaca del Movimento, perché non si è mai piegata. Ormai lo sport più praticato dai giornali è il tiro a ...

Roma : Di Maio - ‘M5S e Raggi corpo unico - avanti Virginia - siamo con te’ : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “Il MoVimento 5 Stelle e Virginia Raggi sono un corpo unico”. Lo scrive Luigi Di Maio in un lungo post su Facebook. “Virginia Raggi si è rimboccata le maniche, scegliendo sempre trasparenza e legalità, lavorando sodo per restituire a fine mandato una Roma che si possa rialzare, tornando a offrire servizi dignitosi, rifacendo strade, combattendo la criminalità”, prosegue. “Noi ...

Rifiuti a Roma - Virginia Raggi pubblica un video ma fa una figuraccia : Virginia Raggi prova a screditare Zingaretti sui Rifiuti, ma gira il video in una location sbagliata. L'assessore regionale ai Rifiuti: "E' una bufala inventata di sana pianta". "Ecco perché i Rifiuti restano per le strade di Roma". Virginia Raggi posta una video-denuncia su Facebook, facendosi riprendere fuori da un impianto di Aprilia con un camion della municipalizzata Ama che tenta di entrare ma trova l'ingresso sbarrato. "E' sabato ...

Rifiuti Roma - Giulia Grillo : “Situazione non imputabile a Virginia Raggi - possibile risolvere entro l’estate” : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, arrivando all’assemblea pubblica di Farmindustria: “E’ una situazione difficile nessuno lo nega. Ma sull’emergenza Rifiuti c’è stato un incontro proficuo tra il ministro Costa e la sindaca Raggi e c’è un contatto con l’Istituto superiore di sanità in caso di necessità da parte dell’amministrazione, quindi tutte le istituzioni sono a disposizione per ...

#EmergenzaClimaticaRoma : consegnate 30.000 firme alla Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi : “Ringrazio la Sindaca Virginia Raggi e il Presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco per aver accolto il nostro appello. La Capitale d’Italia può dare un esempio positivo al Paese che in questi giorni è soffocato da un’ondata di calore senza precedenti. Grazie soprattutto al sostegno delle migliaia di cittadini e di tutti coloro che hanno permesso all’iniziativa di Raggiungere un risultato così straordinario in poche ...