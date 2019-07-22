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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 18 | 45 Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 18:45 (Di lunedì 22 luglio 2019) Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA; SULL’AURELIA SI PROCEDE A RILENTO TRA ARANOVA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA; SEGNALIAMO INOLTRE TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA E, AVANTI, TRA VIA APRILIANA E VIA VALELLATA VERSO LATINA; PER CHI VIAGGIA SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MACCHIA SAPONARA NELLE DUE DIREZIONI. DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA ...
Fonte : romadailynews

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