romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 17:15: VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 16… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 16:30: VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 16… -
Dalla Rete Google NewsMeteo: Lombardia, domani piogge poi torna il sereno - Affaritaliani.it
Meteo: Lombardia, domani piogge poi torna il sereno Affaritaliani.it
Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Temporali domani in Lombardia per un "flusso umido instabile da sudovest collegato ad un'area depressionaria in avvicinamento ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E L’APPIA; QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA; SEGNALIAMO INOLTRE TRAFFICO RALLENTATO TRA SULLA VIA PONTINA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DEL RACCORDO AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA A24 E LA TIBURTINA; QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: CONTINUANO I DISAGI SULLA LINEA Roma-FIRENZE: A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO NELLE PRIME ORE DEL MATTINO NELLA STAZIONE DI ROVEZZANO, I TRENI DELLE LINEE ALTA VELOCITA’ PROVENIENTI DA MILANO E NAPOLI HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 180 MINUTI; E’ IN CORSO LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA; RIGUARDO ALLE PRINCIPALI CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E SANTA COLOMBA, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO, PROSEGUENDO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA; SULLA STESSA Roma TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 09:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma FIRENZE A CAUSA DI UN INCENDIO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLazioNE IL SERVIZIO E’ FORTEMENTE RALLENTATO NEL NODO DI FIRENZE: RITARDI FINO A 180 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO, RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO REGIONALE CON LIMITAZIONI E CANCELLazioNI. E VENIAMO AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA FLAMINIA E AURELIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA FLAMINIA E AURELIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E Roma TERAMO; PROSEGUENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA GLI SVINCOLI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E Roma TERAMO; PROSEGUENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA GLI SVINCOLI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 21 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO CON CODE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN COMPLANARE DIREZIONE Roma; PER CHI VIAGGIA SULLA VIA PONTINA TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 21 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO CON CODE INVECE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN COMPLANARE DIREZIONE Roma; PER CHI VIAGGIA SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA NORD E SPINACETO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 21 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO CON CODE INVECE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN COMPLANARE DIREZIONE Roma; PER CHI VIAGGIA SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA NORD E SPINACETO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 21 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO CON CODE INVECE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN COMPLANARE DIREZIONE Roma; PER CHI VIAGGIA SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA NORD E SPINACETO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 21 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA OSTIA E ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER QUANTO RIGUARDA ...