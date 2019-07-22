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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 15 | 30 Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 15:30 (Di lunedì 22 luglio 2019) Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DEL RACCORDO AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA A24 E LA TIBURTINA; QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MACCHIA SAPONARA NELLE DUE DIREZIONI. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma-FIRENZE LA CIRCOLazioNE STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA DOPO L’INTERVENTO DEI TECNICI A SEGUITO DELL’INCENDIO AVVENUTO NELLE PRIME ORE DEL MATTINO NELLA STAZIONE DI ROVEZZANO. PERMANGONO TUTTAVIA FORTI RITARDI PER I TRENI DELLE LINEE ALTA VELOCITA’ PROVENIENTI DA MILANO, Roma E NAPOLI CHE HANNO ACCUMULATO RITARDI ...
Fonte : romadailynews

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