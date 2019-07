Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO, PROSEGUENDO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA; SULLA STESSA Roma TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 09:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma FIRENZE A CAUSA DI UN INCENDIO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLazioNE IL SERVIZIO E’ FORTEMENTE RALLENTATO NEL NODO DI FIRENZE: RITARDI FINO A 180 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO, RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO REGIONALE CON LIMITAZIONI E CANCELLazioNI. E VENIAMO AL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA FLAMINIA E AURELIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA FLAMINIA E AURELIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E Roma TERAMO; PROSEGUENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA GLI SVINCOLI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E Roma TERAMO; PROSEGUENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA GLI SVINCOLI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 21 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO CON CODE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN COMPLANARE DIREZIONE Roma; PER CHI VIAGGIA SULLA VIA PONTINA TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 21 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO CON CODE INVECE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN COMPLANARE DIREZIONE Roma; PER CHI VIAGGIA SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA NORD E SPINACETO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 21 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO CON CODE INVECE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN COMPLANARE DIREZIONE Roma; PER CHI VIAGGIA SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA NORD E SPINACETO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 21 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO CON CODE INVECE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN COMPLANARE DIREZIONE Roma; PER CHI VIAGGIA SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA NORD E SPINACETO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 21 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA OSTIA E ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER QUANTO RIGUARDA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 21 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA E ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE ANCHE QUESTO FINE SETTIMANA PROSEGUONO I LAVORI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 21 LUGLIO 2019 ORE 13.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA OSTIA E ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LE ALTRE NOTIZIE RICORDIAMO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 21 LUGLIO 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO IN ENTRAMBRE LE DIREZIONI SULL’AURELIA CODE TRA ARANOVA E CENTRO TRE DENARI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI VIA DEL GENIO CIVILE E DI VIA DEL CINEMA ...