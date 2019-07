Via al Porto di Marina di Ragusa al DanzArt Festival

Via a Danzart Festival al Porto di Marina di Ragusa : La danza protagonista al Porto turistico di Marina di Ragusa con Danzart Festival. Da oggi, sabato, 20 luglio, un’intera settimana di eventi

Migranti - Mediterranea a 12 miglia da Lampedusa. Malta offre porto - ma loro : “Viaggio impossibile”. Salvini : “Pirateria” : Si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa la nave Alex di Mediterranea Saving Humans che ieri ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a bordo al largo della Libia. Dal governo italiano non è arrivato alcun permesso per avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco. “Per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non siamo in ...

De Nicola : “Il caso Ospina non c’entra - vado Via per un altro motivo. Sul rapporto con De Laurentiis…” : De Nicola: “Il caso Ospina non c’entra, vado via per un altro motivo…”. Le sue parole a ‘Il Mattino’ “Fa un certo effetto non vedere Alfonso De Nicola circondato dai suoi grafici e dai suoi appunti medici sui calciatori del Napoli. Ma dopo 14 anni si è interrotto il suo rapporto professionale con il club azzurro. A Dimaro non ci sarà. «E lo ammetto, sono triste ma vuol dire che farò un po’ di ...

Trasporto aereo : SITA e Swissport al lavoro per condividere i dati e prevedere il futuro di ogni Viaggio : condividere fra compagnia aerea, aeroporto, fornitori di servizi di terra i dati su voli, bagagli, tempi di attesa per consentire a tutti gli operatori maggiore capacità predittiva su ogni viaggio e prevenire eventuali irregolarità: questo l’obiettivo di un progetto realizzato da SITA, il fornitore globale di tecnologia per il Trasporto aereo, con Swissport International, gruppo svizzero di assistenza a terra e movimentazione aerea delle merci. ...

Jovanotti a Lignano Sabbiadoro - tutto pronto per il debutto del Jova Beach Party : “Vi porto Via con me” : Jovanotti a Lignano Sabbiadoro per seguire i lavori dell'allestimento del palco nel quale salirà a cominciare dal 6 luglio e fino alla fine del mese di agosto con l'ultima data di Viareggio che sarà anche doppia. Sono parole di entusiasmo, quelle che si leggono sui canali social di Jovanotti che sembra già carico per la prima data che si terrà il 6 luglio a Lignano Sabbiadoro. La prima data è già sold out ma sarà anche doppia, ribaltando i ...

Sea Watch - notte davanti al porto di Lampedusa. Salvini : «Non sono naufraghi ma Viaggi organizzati» : L’imbarcazione con i 42 migranti a bordo ferma davanti al porto dopo la decisione della capitana di forzare il blocco. Il ministro dell’Interno: «Non autorizzo nessuno sbarco»

Trasporto pubblico : ecco il programma con deViazioni per eventi fine settimana : Roma – A Roma domani, dalle 16 alle 20, un corteo sfilera’ da piazza Vittorio Emanuele II a piazza Madonna di Loreto percorrendo via Carlo Alberto, piazza di Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell’Esquilino, via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domani, dalle 18, una processione sfilera’ lungo via Luigi Lilio, via Francesco De Vico, via Padre Lais, ...

Lo sciopero di domani dei mezzi di trasporto Atac a Roma è stato rinViato al 25 giugno : Il prefetto di Roma ha obbligato alcuni sindacati a spostare uno sciopero dei mezzi di 24 ore previsto per giovedì 20 giugno. Lo sciopero era stato indetto dall’Unione Sindacale di Base e da Or.S.A. TPL, che lo hanno spostato a

Porto Vittoria a stupirsi vedendo il mondo! Il Viaggio di Francesca Fioretti con la figlia dopo la morte di Astori : La foto tra le gigantesche montagne rosse di Petra, una mamma che tiene in braccio una bambina che osserva, rapita, la bellezza che si fissa lì dove punta lo sguardo. Francesca Fioretti, a poco più di un anno di distanza da quando il suo piccolo mondo si è sgretolato, da quando ha ricevuto una telefonata che ha segnato la sua vita, ha ripreso a viaggiare. Qualla bimba è Vittoria Astori, la figlia che ha avuto da Davide, difensore della ...

Daniele e Martina ultime ore al Gf - rimpianti e rabbia : “Porto Via il cuore” : Daniele e Martina distanti prima della finale del Grande Fratello: liti e tristezza Daniele Dal Moro e Martina Nasoni trascorrono le loro ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello sempre più distanti. Chi avrebbe scommesso in una serena storia d’amore tra loro si sbagliava. Infatti, non è mai nata una vera e propria relazione, […] L'articolo Daniele e Martina ultime ore al Gf, rimpianti e rabbia: “Porto via il ...

La rassegna stampa di sabato 8 giugno – Le prime pagine di calcio : “Guardiola - Sarri ti porto Via Cancelo” [FOTO] : 1/5 Tutto Sport ...

Venezia : Legambiente - stop alle grandi navi - vanno deViate a Porto Marghera (3) : (AdnKronos) - "In ogni caso, chiediamo alla politica di individuare definitivamente e al più presto una soluzione al problema - che dovrà porre al centro del dibattito la salvaguardia della città e dei suoi cittadini nonché del delicato ecosistema lagunare, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1987

Venezia : Legambiente - stop alle grandi navi - vanno deViate a Porto Marghera : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - "stop da subito alle grandi navi a Venezia". A ribadirlo è Legambiente: che precisa: "le navi da crociera deviate a Porto Marghera ma senza scavo di nuovi canali e solo se di dimensioni compatibili con l’accesso in laguna". "Riteniamo che le navi da crociera oltre le 40

Morte Reyes - il rapporto della polizia : la velocità folle a cui Viaggiava la sua auto : Come si sospettava, è stata l'alta velocità a causare l'uscita di strada dell'auto su cui viaggiava José Antonio Reyes, ex giocatore di Arsenal, Siviglia e Real Madrid, morto sabato in un terribile incidente stradale: è quanto mette nero su bianco la Guardia Civil nel rapporto relativo all'incidente