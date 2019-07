Veneto | il bando per le mense ospedaliere è illegittimo L’Anac ordina di rifarlo | ma il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Un appalto da 300 milioni di euro ritenuto “non regolare” e una risoluzione che la maggioranza di centrodestra a trazione leghista in consiglio regionale delnon voleva neppure votare. Di approvarla, poi, non se ne parla nemmeno, visto che avrebbe rimesso in discussione i criteri di assegnazione di un affare enorme, la ristorazione in tutti gli ospedali regionali, che è stato vinto da un solo gruppo, Serenissima Ristorazione. Infatti, come accaduto due settimane fa, tutti i consiglieri che appoggiano la giunta di Luca Zaia si sono alzati dai loro scranni, a Palazzo Ferro Fini, per far cadere il numero legale. E così la “risoluzione 115” ha ottenuto 9 inutili voti a favore (M5S, Pd, Liberi e Uguali), le astensioni sono state due, mentre tutti gli altri consiglieri hanno lasciato l’aula. Eppure si trattava di poche parole, limpide e semplici, che non ...

