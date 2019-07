Valderrama diventa idolo sui social | la nuova acconciatura spopola | l’ironia del web

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Carlosè sempre stato un personaggio pittoresco. L’ex nazionale colombiano ha sempre fatto parlare dei suoi capelli. Famoso per la sua folta chioma bionda e riccia,ha deciso di cambiare radicalmente look passando al liscio. Lapettinatura, che èta subito virale suinetwork ed in particolare su Instagram, ha ottenuto oltre 100 mila “Mi piace”. Il nuovo look è stato scelto daper uno spot pubblicitario per Codere, multinazionale che produce terminali per giocare nelle sale scommesse. L’ex colombiano ha scherzato sul suo profilo addossando la colpa alla moglie: “Oggi, alla mia piccola Elvira Redondo, è venuto in mente di lavarmi i capelli”. Non sono mancati i commenti ironici e divertiti degli utenti: da chi lo paragona a Mufasa de “Il Re leone” a chi, invece, vede la palese somiglianza ...

