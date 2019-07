Vacanze | la paura del terrorismo condiziona la scelta della meta

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) “Ladelinternazionaleladelleestive di più di un italiano su quattro (26%) che ha scelto di mettersi in viaggio per turismo“: è quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’allarmesulle rotte da e verso il Cairo che ha portato allo stop dei voliBritish Airways e alla richiesta di sospensione dell’Associazione Nazionale Piloti ad Alitalia e Enac. “Il risultato – sottolinea la Coldiretti – è che la grande maggioranza degli italiani privilegia la permanenza in Italia, anche se non manca chi coglie l’occasione delleper varcare i confini magari scegliendo più attentamente i luoghi di villeggiatura. Dei 39 milioni di italiani che hanno scelto di andare in vacanza questa estate ben l’86% – precisa la Coldiretti – resta in Italia anche se quest’anno si è registrata una ...

