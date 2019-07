Uscita pensioni anticipate a 62 anni | assegno più basso di 272 euro rispetto isopensione

Pensioni - arriva la proposta Cgil : Uscita a 66 anni - 42 di contributi e assegno di € 1.000 : arriva la proposta della Cgil sulla pensione a 66 anni di età, con 42 anni di contributi e un assegno mensile di 1.000 euro. E' su queste basi che si batterà il sindacato per la riforma delle Pensioni dal momento che le previsioni sulle Pensioni future, soprattutto su quelle delle giovani generazioni, vedranno requisiti di uscita sempre più al rialzo, in primo luogo dei contribuenti che non possano avvalersi di versamenti costanti durante la ...

Pensioni anticipate - Durigon : 'Presto Uscita quota 41 - ma ora contributi a opzione donna' : Arrivano conferme sulla possibilità di arrivare alle Pensioni anticipate a quota 41, cioè con 41 anni di contributi versati per tutti in alternativa alla quota 100, dal Sottosegretario del Ministero del Lavoro e Responsabile del Dipartimento del Lavoro della Lega, Claudio Durigon. Intervenuto nella trasmissione "In Onda" del 13 luglio scorso, Claudio Durigon ha tracciato i dati sull'andamento delle Pensioni a quota 100 nei primi mesi di ...

Flessibilità Pensioni in Uscita : ultime notizie sulla riforma - in cosa consiste? : La Flessibilità delle Pensioni in uscita è un tema divenuto molto caldo con le ultime riforme, che hanno rivoluzionato alcuni dettagli delle Pensioni. Con l’entrata in vigore della legge DL 4/2019, entrata in vigore lo scorso 29 gennaio 2019, sono cambiati diversi punti per quanto riguarda le regole nell’andare in pensione. Innanzitutto, c’è la cosiddetta quota 100, poi ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda le donne che vanno in pensione e ...